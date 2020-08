Ivete Sangalo revela lugares inusitados para fazer sexo e sobre frequência da relação na quarentena: Existem outras prioridades

21/08/2020 | 10:10



Ivete Sangalo entregou como tem sido a frequência que faz sexo com o marido, Daniel Cady, durante o período de quarentena em meio à pandemia do coronavírus. Durante bate-papo com Otaviano Costa, na última quinta-feira, dia 20, a cantora falou sobre os desafios do casal para conviver no momento difícil que todos enfrentam.

- É muito difícil você criar uma história de romance dentro de uma ideia que não é romântica. A ansiedade sobre o que está por vir, essa dúvida sobre o que vai acontecer, esse número de mortos. É um momento inédito na vida de todo mundo. A criatividade tem que existir na criação de acordos, no que é comum aos dois. A individualidade faz parte dessa quarentena. Embora a gente esteja no mesmo lugar, é preciso cada um ter seu canto. É essencial para a saúde de um relacionamento. Não há criatividade que leve ao tesão. É o tesão que faz a pessoa ser criativa. A mulher tem ciclos, tem hora que ela está mais sexual, menos.. o homem não, ele está sempre bombando. A gente tendo respeito numa relação, se compreende todo esse ritual, disse ela.

Ivete completou dizendo que também não pode deixar de brigar, já que isso faz parte do relacionamento de todo casal, mas que só ter uma faísca para tudo pegar fogo entre quatro paredes:

- A frequência do sexo é outra, existem outras prioridades, outra frentes. Tem que ser caceteiro. Garantir! A hora que a casa cai é pedaço de madeira para todo lado.

Questionada sobre os lugares inusitados em que o casal já transou, Ivete não se importou em entregar sua intimidade:

- Eu já fiz ousadia com Daniel em todo lugar, todo tipo de lugar. Eu já fiz ousadia com Daniel com babá eletrônica do lado. Marcelo chorando, ia lá balançava e voltava e continuava o jogo. Já fiz muita ousadia depois de show, no mar com os peixinhos olhando, disse aos risos.