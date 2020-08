Arthur Aguiar pede desculpas publicamente à Mayra Cardi e diz que sente culpa: A gente só da valor quando a gente perde

21/08/2020 | 09:10



Arthur Aguiar resolveu fazer um pedido de perdão público à Mayra Cardi! Após a coach revelar que o ex-marido havia lhe pedido perdão e ela resolveu aceitar, o ator publicou no Instagram, na noite da última quinta-feira, dia 20, uma mensagem reconhecendo todos os erros que cometeu com a ex. Ele ainda afirmou que sente culpa por todas as atitudes.

Eu já fiz isso pessoalmente, não vou entrar em detalhes, mas vou aproveitar pra fazer isso publicamente também... Te peço aqui, novamente, perdão por todas as minhas atitudes incabíveis e injustificáveis que cometi ao longo desse tempo. Como já te disse, nenhuma pessoa merece, mas com certeza, você menos ainda. Eu sinto muita vergonha, arrependimento e culpa por tudo.Ainda não me perdoo, mas espero que um dia eu consiga. É como aquele velho ditado: A gente só da valor quando a gente perde, começou ele.

E, em seguida, afirmou que ainda tem sorte por poder dividir com ela a criação da filha deles, Sophia, de um ano e dez meses:

De fato, como mulher eu perdi, mas estou muito feliz de ainda ter a oportunidade de conviver com você como mãe da nossa filha. Espero que a nossa relação se torne cada vez melhor e que juntos possamos dar pra Sophia todo o amor, carinho e atenção que ela merece. Dizem que o tempo é e sempre vai ser o melhor remédio pra todas as coisas. Espero que ele cure todas as feridas que foram abertas em ambas as partes, finalizou.

Mayra havia publicado uma foto dos três juntos para contar aos seguidores que também pediu desculpas para Arthur, afirmando que se excedeu nas declarações sobre a turbulenta separação deles, afirmando também que eles não voltaram, mas o ator sempre será pai da filha dela e eles terão que conviver para sempre.