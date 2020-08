Ásia: bolsas fecham em alta, seguindo NY, após notícia sobre vacina contra covid

21/08/2020 | 07:13



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 21, seguindo o desempenho positivo de Wall Street e em meio a esperanças renovadas sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,50% hoje, a 3.380,68 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,09%, a 2.249,95 pontos, depois de ambos acumularem perdas por dois pregões consecutivos.

Ontem, os mercados acionários de Nova York ganharam fôlego ao longo dia e encerraram os negócios no azul, com novo recorde do Nasdaq, apesar do desconforto causado pelo tom pessimista do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na ata de política monetária divulgada na quarta-feira (19). Na ocasião, o Fed previu recuperação mais fraca da economia americana no segundo semestre.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve modesta alta de 0,17% na Bolsa de Tóquio nesta sexta, a 22.920,30 pontos, e o sul-coreano Kospi se valorizou 1,34% em Seul, a 2.304,59 pontos, embora persistam temores com novos surtos de covid-19 no país, enquanto o Hang Seng subiu 1,30% em Hong Kong, a 25.113,84 pontos, e o Taiex avançou 1,98% em Taiwan, a 12.607,84 pontos.

O bom humor na Ásia também veio após notícia de que as farmacêuticas Pfizer e BioNTech esperam para outubro deste ano a aprovação regulatória da vacina contra covid-19 que estão desenvolvendo em parceria. Se a autorização vier, as empresas planejam produzir aproximadamente 1,3 bilhão de doses até o final de 2021.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia, e o índice S&P/ASX 200 caiu 0,14% em Sydney, a 6.111,20 pontos, pressionado por ações de saúde, financeiras e do setor de materiais. (Com informações da Dow Jones Newswires).