O papel do Diário

Do Diário do Grande ABC



20/08/2020 | 23:59



A proximidade das eleições municipais, cujo primeiro turno foi remarcado de 4 de outubro para 15 de novembro por causa das restrições de circulação impostas pela pandemia do novo coronavírus, é momento oportuno para o Diário reafirmar seu papel de agente promotor do debate democrático e de tribuna dos anseios populares e das vozes pluripartidárias existentes nas sete cidades do Grande ABC. Sem lado, a não ser o do eleitor e o do cidadão, o jornal pretende dar voz a todas as boas propostas de gestão que aparecerem durante a campanha.

Embora torça por debate propositivo, única maneira de preparar o eleitor para o exercício do voto consciente, o jornal, evidentemente, não se furtará do dever de noticiar os passos importantes que se darão nos bastidores políticos, contextualizando-os para melhor compreensão dos leitores. Outro de seus compromissos, que se sedimentaram ao longo de 62 anos de história, é expor, quando notadas, contradições no comportamento e nas ideias dos concorrentes aos cargos de prefeito e vereador.

A missão de bem informar, com a maior isenção possível, coloca a todos os competidores em pé de igualdade. Na cobertura eleitoral, detentores de mandatos receberão tratamento isonômico ao fornecido aos marinheiros de primeira viagem. Representantes de partidos com mais cadeiras nos Executivos e Legislativos terão espaço assegurado nas páginas do Diário, assim como aqueles que, por ora, não possuem nenhum assento.

É evidente que, ao manter valores e princípios intocados, o jornal poderá causar incômodo e sofrer retaliações. Em suas seis décadas de atuação, registrando com imparcialidade tanto o surgimento quanto o desaparecimento de lideranças políticas, das mais discretas às mais arrogantes, o Diário se acostumou a suportar pressões. Não sucumbiu a nenhuma. Mantendo-se sempre no mesmo lugar, expôs o comportamento desvairado daqueles que se mudam ao sabor das conveniências. Em 2020, não vai ser diferente. O cidadão sabe de que lado estarão os profissionais desta casa.