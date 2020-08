Santo André amplia testagem do novo coronavírus para as gestantes

Da Redação



21/08/2020 | 00:01



A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Instituto Butantan, iniciou a testagem para identificar o novo coronavírus em gestantes que fazem acompanhamento nas unidades de saúde do município. As pacientes estão recebendo contato telefônico para agendamento de dia e horário para fazer o exame.



A Secretaria de Saúde do município realiza novo mapeamento para definir os próximos públicos a serem testados. Possivelmente, após as gestantes, pessoas com obesidade (que fazem acompanhamento nos serviços de saúde) e idosos com comorbidades serão contatados.



Santo André já realizou mais de 57 mil exames rápidos em públicos específicos, como comerciantes e trabalhadores do setor de transporte. Os testes são feitos em visitas das equipes da saúde em domicílios, no Centro de Enfrentamento à Covid-19, localizado na região central da cidade, e ainda em formato drive-thru, no estacionamento da Craisa.



Com exceção da testagem nos domicílios, os exames são realizados sempre por meio de agendamento feito através de contato das equipes de saúde com os munícipes. Neste momento, os testes no estacionamento da Craisa são direcionados aos profissionais que atuam no segmento de restaurantes, bufês e bares.