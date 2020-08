São Caetano vence dérbi e salta para o terceiro lugar

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/08/2020



Independentemente de protocolos, exigências e falta de torcida, reflexos da pandemia do novo coronavírus, além de um fim de tarde muito frio no Estádio Anacleto Campanella, São Caetano e São Bernardo FC fizeram um clássico para lá de quente, ontem, no retorno das duas equipes ao Campeonato Paulista da Série A-2, em confronto que fechou a 13ª rodada do torneio. No fim das contas, quem levou a melhor foi o Azulão, que venceu, de virada, por 4 a 3.

Com o resultado, a equipe são-caetanense saltou da nona para a terceira colocação, com 21 pontos. Já o time são-bernardense, que na véspera já havia perdido a liderança para o Taubaté (24), se manteve no segundo posto, com 22. Ambos tentarão consolidar vaga no mata-mata na quarta-feira: o São Caetano visita o Votuporanguense (que luta contra o rebaixamento), enquanto o São Bernardo FC recebe o XV de Piracicaba (que está na briga pela classificação).

Quando a bola rolou, o frio e os quase cinco meses sem jogar causaram efeitos nas duas equipes. Entretanto, o Tigre conseguiu se encontrar mais rapidamente e aos 13 minutos abriu o placar. Após jogada pela direita, Marlyson recebeu na área, girou e bateu no canto, acertando a trave; no rebote, o estreante Allan Dias (ex-Coimbra-MG) empurrou às redes: 1 a 0.

O gol acordou o Azulão, que empatou aos 23: após bola mal afastada pela defesa do São Bernardo FC, outro jogador que fazia sua estreia, Everton Dias (contratado junto ao Sampaio Corrêa-MA), pegou de primeira, sem chances para Moisés Junior: 1 a 1.

Mas nem deu muito tempo para os donos da casa comemorarem e logo os visitantes reassumiram o controle do placar. Aos 26, Léo Jaime recebeu frente a frente com Luiz Daniel – os são-caetanenses reclamaram de impedimento – e fez: 2 a 1.

Antes do intervalo, o Azulão ainda reclamou de pênalti sobre Luan Costa, enquanto Marcus Vinicius e Emerson Santos desperdiçaram boas oportunidades – o primeiro parou em Moisés Junior e o segundo errou por pouco. Do outro lado, Douglas teve chance de fazer o terceiro, mas mandou por cima.

A segunda etapa parecia jogo de um time só. O Aurinegro assistiu e permitiu que o São Caetano partisse para cima. E não demorou para o empate acontecer. Aos nove, após cobrança de escanteio de Alex Reinaldo e indecisão do goleiro Moisés Junior, a bola morreu nas redes: 2 a 2.

A virada veio aos 25, quando Emerson Santos converteu penalidade, depois de muito empurra-empurra e puxões de camisa na área – para desespero do técnico Marcelo Veiga à beira do campo. Para piorar para o Tigre, aos 30, Sandoval, de cabeça – após levantamento de Anderson Rosa –, fez o quarto e aumentou ainda mais a vantagem do Azulão.

Porém, ainda havia tempo para mais emoções. Pouco depois, por impedir um contra-ataque, Anderson Rosa recebeu o segundo cartão amarelo. E o Tigre, enfim acordado, tomou conta do jogo. Aos 39, Leandro Amaro aproveitou escanteio da esquerda e diminuiu o prejuízo. O São Bernardo FC seguiu em cima, em busca pelo menos de um empate, que não veio.



Gallo exalta poder de reação do time, mas quer pés no chão

Técnico do São Caetano, Alexandre Gallo não escondeu a satisfação e a alegria pela virada aplicada por seus jogadores sobre o São Bernardo FC, ontem, no Anacleto Campanella. Segundo o comandante, o time soube reagir na segunda etapa para vencer, em resultado que elevou o Azulão para a terceira colocação na classificação da Série A-2.

“Saímos atrás, o time deles é difícil de enfrentar, forte fisicamente e isso dificulta quando tem de correr atrás do resultado. Foi bom. Todo mundo participou, quem entrou foi bem e conseguimos aumentar o ritmo no segundo tempo para chegar ao empate e à vitória. Depois da expulsão ficou bem difícil, ainda tomamos um gol, mas conseguimos suportar a pressão. Foi dia bom, mas seguimos com os pés no chão. É processo de readaptação difícil para todos”, disse.

Na visão dele, retornar após tanto tempo de inatividade colocava condição de incerteza sobre a equipe. “A gente não sabia qual seria a resposta dos atletas e foi muito boa. Méritos do Elliot, preparador físico, que fez grande trabalho.”



Veiga não se diz preocupado, entretanto espera por melhora



O São Bernardo FC sofreu ontem sua terceira derrota nesta Série A-2, de virada, e, consequentemente, desperdiçou chance de voltar à liderança. Ainda assim, o técnico Marcelo Veiga rechaça qualquer tipo de preocupação com relação ao time e à classificação para a segunda fase.

“Quem tem de estar preocupado é quem está embaixo. São Bernardo é segundo colocado da competição. Lógico que ninguém gosta de perder, mas perdemos para a gente mesmo, se a gente ver os erros que a gente cometeu. Temos a possibilidade de corrigir isso e melhorar para os próximos jogos. Essa retomada serve para que a gente possa se fortalecer e voltar ao que era na competição, ter nível de concentração maior”, disse o treinador.

Veiga apontou ainda quais foram os problemas que fizeram o Tigre permitir ao São Caetano virar o jogo. “Falta de atenção, principalmente no segundo tempo. Acabamos nos prejudicando por isso. A gente sabia que seria (jogo) decidido no detalhe e ofereceu ao adversário essa condição”, concluiu o comandante aurinegro.