Rotary promove live para arrecadar doações para projetos sociais

Da Redação



21/08/2020 | 00:01



O Rotary Club Santo André Norte promove amanhã live beneficente com o cantor Frank Aguiar em seu canal do YouTube para arrecadar fundos para projetos sociais. O evento terá participação do novo presidente da entidade, Eduardo Barros de Moura, comandante do Distrito 4.420 do Rotary, que representa a Zona Sul de São Paulo, Grande ABC e a faixa do litoral entre Peruíbe e Bertioga.



A meta é arrecadar doações on-line para os projetos Camp Piero Pollone, entidade que complementa os estudos de jovens de 15 a 18 anos e os encaminha para o primeiro emprego; Associação Beneficente Criança Cidadã, que atende crianças e adolescentes com estudo complementar por meio de atividades socioeducativas; Projeto Educando com Visão, que faz a triagem e consulta oftalmológica de crianças do ensino fundamental e fornece gratuitamente armações e lentes de óculos; e AFRSAN (Associação dos Familiares Rotary Clube Santo André Norte), que produz cerca de 3.000 fraldas geriátricas por mês para 50 idosos (60 unidades mensais para cada um deles).



O evento virtual também marcará a posse de Moura à frente da entidade. “Quando iniciou meu mandato na presidência, no dia 1º de julho, disse que essa seria uma das gestões mais digitais do Rotary Club. A pandemia obrigou toda a sociedade a mudar alguns procedimentos, conosco não foi diferente. Neste momento de crise é que surgem as inovações. Por isso, faremos uma posse mesclando o presencial e virtual, com conteúdo para quem for acompanhar de casa por um smartphone ou computador”, afirmou o presidente.