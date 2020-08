Bassi defende discussão sobre fortalecimento de instituições

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/08/2020 | 00:01



Na corrida para ser vice do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), pré-candidato à reeleição em São Caetano, o ex-reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), o professor Marcos Bassi (PSDB), disse ser preciso debater a governança e o fortalecimento das instituições que tenham atuação além das fronteiras.



Entusiasta dos debates regionais, Bassi avalia que é preciso fortalecer as entidades que extrapolam os limites dos municípios e que esses órgãos tenham atuação perene e forte, independentemente dos agentes políticos que ocupem cargos executivos.



“A discussão tem de ser ampliada. Uma discussão municipal não se comporta no mundo globalizado que estamos. Instituições que agem e pensam fora de seus municípios precisam sempre ser fortalecidas, reconhecidas, valorizadas. É um debate que sustento e que acho que é preciso também levar à eleição”, comentou o docente.



Bassi se movimenta para ser vice de Auricchio desde junho, quando renunciou à reitoria da USCS para ficar à disposição do prefeito para o projeto eleitoral – ele assegurou que sair da função na instituição não estava condicionado à sua escolha como vice. A seu favor pesam cartas de apoio de funcionários da USCS e também de dirigentes da Aimes-SP (Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior de São Paulo).



O professor disputa a indicação com o atual vice e ex-secretário de Esportes, Beto Vidoski (PSDB), e com os vereadores Marcel Munhoz (Cidadania) e Carlos Humberto Seraphim (PL). A expectativa de Auricchio é poder anunciar seu companheiro de chapa antes do dia 31, data da convenção do PSDB de São Caetano.