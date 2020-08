Petrobras anuncia aumento no diesel e na gasolina; preço sobe R$ 0,08

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



21/08/2020 | 00:04



A Petrobras anunciou o segundo aumento seguido nas refinarias em uma semana. A partir de hoje, os preços do diesel e da gasolina vão subir 5% e 6%, respectivamente. Nos postos da região, o incremento médio será R$ 0,08 no litro de ambos, conforme estimativa do Regran, o sindicato dos revendedores. Com isso, a estimativa é a de que o consumidor desembolse cerca de R$ 3,50 no litro do diesel e R$ 4,05 no da gasolina.

De acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), tabulados pelo Diário, na última semana os custos médios do diesel e da gasolina nos postos da região ficavam em R$ 3,42 e R$ 3,97, respectivamente. O Regran destaca que o repasse fica a critério de cada revendedor.

A Petrobras informou que os reajustes foram motivados pelo preço do barril de petróleo, que em abril era de US$ 20 e, hoje, de US$ 45. E que a gasolina acumula queda de 5% neste ano e, o diesel, de 15,9%.