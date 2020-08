Consumidor pode retirar mercadoria nos Correios em meio à greve

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



21/08/2020 | 00:05



Quem está esperando mercadoria ser entregue pelos Correios, devido à greve da categoria – que entra hoje no quarto dia –, pode cancelar a compra ou retirar o produto em um centro de distribuição da estatal.

Conforme orienta o advogado do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) Igor Marchetti, porém, antes de sair de casa é importante rastrear a encomenda por meio do código informado por quem despachou o item ou no site em que comprou. “Quando a compra é realizada pela internet, pode ser cancelada mesmo em situações normais (ou seja, sem uma greve), com base no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.”

Quanto às contas a pagar, Marchetti explica que se entre em contato com a empresa antes do vencimento para solicitar outra forma de pagamento, como a emissão de segunda via por meio do site. “Outra opção é negociar a prorrogação do vencimento”, diz. Caso não haja outra forma de pagamento e a cobrança vier com encargos, “os valores poderão ser questionados no Procon ou na Justiça.”