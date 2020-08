Vasco vence o Ceará com 3 gols no 2º tempo, segue 100% e lidera o Brasileirão

20/08/2020 | 22:24



O Vasco segue fazendo grande início de Campeonato Brasileiro e venceu a terceira partida, mantendo os 100% de aproveitamento e assumindo a liderança. Dessa vez, o time carioca superou o Ceará, por 3 a 0, no Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada.

Com o resultado, Vasco, Internacional e Atlético-MG estão com nove pontos. No entanto, o time tem apenas três jogos disputados, um a menos do que os outros dois e um saldo de gols superior (6 para a equipe carioca, 5 para a gaúcha e 3 para a mineira). O Ceará, com apenas um ponto, é o penúltimo colocado, ficando acima apenas do Coritiba, que é o único time que ainda não pontuou na competição.

O primeiro tempo não teve muitos lances de perigo. Os dois times até tinham propostas ofensivas, mas faltava inspiração na armação das jogadas e a bola raramente chegava com qualidade aos homens de frente.

O Ceará apostava em cruzamentos para a área buscando o centroavante Cléber, enquanto o Vasco armava contra-ataques em velocidade, principalmente através de Thalles Magno, mas não conseguia acionar o argentino Germán Cano.

Na segunda etapa, o Vasco conseguiu largar na frente, mais uma vez com Cano. Aos 22 minutos, Benítez roubou a bola da defesa cearense e tocou para Andrey que deixou o centroavante livre para finalizar para as redes.

O Ceará tentou responder e chegou a acertar a trave em chute de Rafael Sobis, mas na sequência, aos 32 minutos, Fellipe Bastos ampliou para o Vasco com um golaço. O volante acertou uma bomba de fora da área no ângulo e garantiu a vitória.

Já nos acréscimos, Ribamar ainda marcou o terceiro do Vasco, garantindo a liderança do Brasileirão no saldo de gols. O atacante, que tinha entrado no lugar de Cano, recebeu de Carlinhos e bateu na saída do goleiro para fechar o placar.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará recebe o Bahia no Castelão, em Fortaleza, enquanto o Vasco joga contra o Grêmio, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 3 VASCO

CEARÁ - Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles (Fabinho), Ricardinho (Vinícius), Mateus Gonçalves (Leandro Carvalho) e Fernando Sobral (Rafael Sobis); Lima (Victor Jacaré) e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

VASCO - Fernando Miguel; Claudio Winck, Ricardo, Leandro Castan e Henrique; Andrey (Guilherme Parede), Fellipe Bastos (Miranda), Neto Borges (Bruno Gomes) e Benítex (Carlinhos); Talles Magno e Cano (Ribamar). Técnico: Ramon Menezes.

GOLS - Cano, aos 22, Fellipe Bastos, aos 32, e Ribamar, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Leandro Carvalho e Lima (Ceará); Ricardo e Andrey (Vasco).

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).