Olho no vigilante na Câmara de S.Bernardo

O contrato com a NR Segurança e Vigilância, conhecida como Nobre, com a Câmara de São Bernardo vira e mexe é questionado por alguns vereadores ou por quem costuma acompanhar os trabalhos na casa. Vários são os questionamentos, alguns deles foram levados a conhecimento do Ministério Público, inclusive, em que pese algumas proposituras não prosperarem na promotoria. A mais recente polêmica recai no cargo de assessor da presidência. Originalmente, o acordo não previa tal função. Nos últimos biênios, José Luís Ferrarezi (PT) e Ramon Ramos (PDT, morto em 2019) recorreram ao expediente. Assim, foi feito um adendo ao contrato original. Seriam dois VSPPs (Vigilantes de Segurança Pessoal Privada) por turno de 24 horas. Como a escala desses colaboradores é 12 horas trabalhadas por 36 de descanso, seriam necessários oito funcionários por turno para atendimento pleno das regras contratuais. Mas a Nobre disponibiliza apenas um. Que, dizem alguns vereadores críticos ao contrato, se trabalha oito horas diárias é muito. Esse funcionário sequer usa uniforme e crachá, como determina o vínculo com a Nobre. Todos sabem do problema. Mas a vista grossa persiste.

Posicionamento

O munícipe Rogério e Silva, conhecido como Rogério da Lupa, contestou a nota apresentada pelo governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, a seu respeito – a administração acusou Rogério de servir ao PT e de ter divulgado concurso público na Secretaria de Educação, alvo de BO (Boletim de Ocorrência). O denunciante, militante da área da educação, lembrou que em 2019 ganhou na Justiça direito a indenização de R$ 20 mil da Prefeitura depois que teve a vida vasculhada. Rogério citou que tal concurso, para contratação de merendeiras, foi confirmado por funcionária da pasta, em diálogo gravado. E lembrou que Epaminondas Gomes, advogado que lhe auxiliou no caso, tem ligação, de fato, do PT, mas que o processo por indenização foi liderado por Ruslan Stuchi, que trabalhou no gabinete de Morando enquanto deputado até 2016.

Adiamento

O vereador Lucas Zacarias (PTB), de Santo André, decidiu pedir adiamento por dez sessões de seu projeto de lei para homenagear o padre Rubens Chasseraux, que morreu no ano passado e com longa relação com a Vila Palmares. Esta coluna mostrou ontem que a homenagem a padre Rubens virou queda de braço entre Lucas, filho do vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB), e Fábio Lopes (Cidadania). Ambos apresentaram projeto para denominar praças do bairro para celebrar a vida de padre Rubens.

Sinuca de bico – 1

Presidente do Cidadania em Diadema e secretário de Transportes do governo de Lauro Michels (PV), José Carlos Gonçalves saiu pela tangente na polêmica envolvendo seu partido e a eleição deste ano. A sigla na cidade está na pré-campanha ao Paço do presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), mas o deputado federal Alex Manente (Cidadania) declara apoio ao vereador Marcos Michels, pré-candidato do PSB neste ano.

Sinuca de bico – 2

“O Marcos apoiou o Alex Manente para deputado federal em 2018. É justo e digno o deputado ter uma preferência pelo Marcos e possa querer ajudar, só que infelizmente, ou felizmente, o deputado não tem título em Diadema. A eleição não é estadual nem federal, é municipal, e ele é um democrata, sabe respeitar a decisão do (diretório do Cidadania do) município e isso não vai interferir em nada na campanha do nosso candidato. Em Diadema, o pré-candidato a prefeito é o Pretinho, não tem outro, e o deputado respeita isso e nós respeitamos a vontade do deputado”, disse Zé Carlos.

Dilema

Dentro da coordenação da pré-campanha do ex-vereador Ailton Lima (PSB) à Prefeitura de Santo André, a situação do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos), indicado a vice, virou saia justa. Aidan deixou o hospital após internação na UTI por causa da Covid-19 dizendo ter condições de seguir a campanha. Ailton e outros conselheiros acreditam que o ideal seria substituir. A discussão, porém, recai em como mudar a chapa sem constranger um aliado que enfrentou, e venceu, uma enfermidade tão grande.