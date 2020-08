Guarani quer aproveitar 'folga' para recuperar jogadores

20/08/2020 | 20:12



Depois de ter perdido para o Paraná, por 2 a 1, na última terça-feira, o Guarani só volta a campo na próxima segunda, contra a Chapecoense, em Chapecó, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa pequena folga na tabela foi comemorada pela comissão técnica.

O técnico Thiago Carpini espera ter à disposição três jogadores que não foram sequer relacionados para o último jogo: o zagueiro Bruno Silva, o volante Lucas Abreu e o meia Arthur Rezende.

Bruno Silva foi poupado por conta do desgaste físico e é o que menos preocupa para segunda-feira. Já Lucas Abreu teve um problema muscular, enquanto Artur Rezende sofreu uma entorse no tornozelo.

A boa notícia para Thiago Carpini é que o atacante Júnior Todinho, artilheiro do time no Paulistão com seis gols, retorna após cumprir suspensão automática pela expulsão diante do Botafogo.

O período sem jogos também será utilizado pelo treinador para testar algumas mudanças no time titular, conforme ele mesmo indicou após a partida contra a derrota para o Paraná, por 2 a 1.

Com apenas três pontos nas primeiras quatro rodadas, o Guarani é apenas o 13.ª colocado.