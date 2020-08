São Caetano vence dérbi de sete gols contra o São Bernardo FC

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/08/2020 | 19:17



O fim de tarde e início de noite foram bastante gelados no vazio Estádio Anacleto Campanella, com direito a garoa, vento e frio, nesta quinta-feira. Porém, dentro de campo São Caetano e São Bernardo FC fizeram dérbi quente, que terminou com triunfo azulino, de virada, por 4 a 3.

Com o resultado, o São Caetano subiu para a terceira colocação, com 21 pontos, um a menos e uma posição abaixo do São Bernardo FC, que é vice-líder, com 22. O Taubaté lidera, com 24, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase.

O Tigre começou melhor e foi recompensado. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o estreante Allan Dias aproveitou rebote de finalização de Marlyson na trave para abrir o placar. O Azulão empatou aos 23, com outro debutante, Everton Dias, que emendou de primeira da entrada da área: 1 a 1.

Nem deu tempo para os são-caetanenses celebrarem muito e, em falha defensiva do time da casa, Léo Jaime apareceu na frente de Luiz Daniel para fazer o segundo tento aurinegro, aos 26.

Na segunda etapa, porém, o São Caetano atropelou. Mais ligado, foi pra cima do rival e igualou aos nove: após cobrança de escanteio de Alex Reinaldo e indecisão do goleiro Moisés Junior, a bola morreu nas redes.

Aos 25, a virada azulina, em penalidade convertida por Emerson Santos. Pouco depois, aos 30, Anderson Rosa levantou para a área e Sandoval subiu livre para fazer o quarto.

Antes do fim, Anderson Rosa foi expulso e o São Bernardo FC partiu para o tudo ou nada. Aos 39, Leandro Amaro aproveitou escanteio para diminuir o prejuízo. Apesar da pressão visitante, não houve tempo para o empate.