Redação

Do Rota de Férias



20/08/2020 | 17:18



Ilhas isoladas, estações de esqui, cassinos… Os lugares mais luxuosos do mundo atraem jet-setters há anos e despertam o sonho de todo viajante. De ilhas no Caribe, no Pacífico Sul e no Índico até vilas em montanhas nos Estados Unidos e nos Alpes Suíços, a vida de quem pode tirar férias sem limites envolve paisagens espetaculares, hotéis suntuosos e muita mordomia.

Lugares para conhecer quando ficar milionário

Confira no álbum de fotos 10 lugares para conhecer quando ficar milionário. Ou, ao menos, sonhar com propriedade.