Após anunciar que voltou a falar com Arthur Aguiar, Mayra Cardi esclarece: - A relação que ele tem com a Sophia não tem a ver com o que ele teve comigo

20/08/2020 | 17:10



Como você viu, Mayra Cardi publicou nesta quinta-feira, dia 20, um texto emocionante em seu perfil do Instagram. A life coach contou aos seus seguidores que voltou a falar com o pai de sua filha, Arthur Aguiar, e que perdoou o ex-marido por todas as atitudes abusivas e desleais que ele teve. A declaração dela causou uma certa polêmica nas redes sociais e o assunto foi um dos mais comentados do Twitter. Por todo o bafafá, Mayra decidiu esclarecer alguns pontos em seus Stories, dizendo que devia uma resposta sincera as pessoas que a acompanham e torcem por sua felicidade.

- Fiz um post agora há pouco sobre as mentiras que estão saindo em relação a mim e o Arthur. Estava dando bastante burburinho e eu resolvi falar, porque às vezes falando as pessoas entendem melhor do que escrevendo. Eu realmente devo satisfação e respeito a todas as pessoas que me seguem. Uma vez que eu resolvi abrir a porta e expor a minha vida, eu devo dar continuidade a isso porque, de fato, não é opcional. Vocês têm esse direito de saber.

A coach explicou o motivo de ter retomado contato com o ator.

- Eu voltei a falar com o Arthur antes do Dia dos Pais, porque eu achava, obviamente, que ele tinha o direito de passar com a filha dele. Mas ao mesmo tempo eu gostaria que a Sophia não sofresse absolutamente nada em relação a isso. Eu estou morando em uma chácara, como vocês sabem, que fica há duas horas da casa onde ele mora. Então para que ele pudesse retirá-la aqui de casa, ele iria demorar duas horas para chegar na casa dele e depois duas horas para voltar. Ou seja, minha filha pegaria quatro horas de estrada para ver o pai. Não faz o menor sentido. Então eu mandei uma mensagem, levantando bandeira de paz - na época ele estava com a mãe dele -, dizendo que ele poderia vir passar o dia aqui e que eu me retiraria da casa com a minha família para que ele ficasse à vontade, e assim a gente fez. E desde então a gente voltou a se falar em nome da Sophia e temos uma relação de respeito em nome da Sophia.

E deixou claro que a foto que divulgou no Instagram da família não é recente.

- A foto que eu postei, obviamente, não é de agora. É uma foto bem antiga, inclusive Sophia nem tem franjinha. Deve ter uns quatro, cinco meses, e eu só escolhi a foto para representar - não estamos rolando na grama juntos, obviamente.

Mayra reforçou que nunca aceitará os erros de Arthur.

- A questão é: não aprovo, não aprovarei e continuarei não aprovando as atitudes que o Arthur teve como marido. Nunca aprovarei, pode passar cem mil anos que eu não aprovarei. Mas as atitudes e a relação que ele tem e terá com a Sophia nada tem a ver com a relação homem e mulher que ele tem comigo. Em nome da Sophia, sim, a gente voltou a se falar, e existe uma relação que tem que ter, que não é opcional, de respeito entre pai e mãe. O post que eu fiz hoje é exatamente para esclarecer que o fato de eu estar falando com o pai da minha filha não significa que a gente voltou. Da mesma maneira que não significa que eu aprovo nada do que aconteceu. Mas sim, eu perdoo.

E garantiu que perdoou o e para benefício próprio.

- Quando eu digo Eu perdoo, não é um perdão para ele entrar na minha vida. Eu perdoo para eu poder seguir. Porque o perdão, só é beneficiado, quem perdoa. O que quer que seja que você esteja sentindo, quem sente é você. Quem colhe os frutos e as desgraças do que você sente é você. Eu respeito as pessoas que têm opinião diferente, mas eu te convido para pensar. Não estou perdoando a ele, não. É lógico que o perdão é para ele, mas é por mim. Eu estou perdoando a mim mesma. A partir do momento que eu decido tirar esse rancor, essa mágoa, essa tristeza do meu coração, é do meu coração que a gente está falando. Para eu poder seguir em frente, eu preciso perdoar. Por mim. Não é pelo outro. Só eu que ganho quando eu perdoo.

Por fim, agradeceu pela oportunidade de poder deixar tudo isso para trás.

- Doeu para c*****o, senti para c*****o. Chorei e sofri para todo mundo ver. Nada meu foi artificial, nada foi escondido. Tudo foi muito transparente e muito escrachado. A dor, a tristeza, o ódio, o rancor, qualquer coisa que eu estivesse sentindo... Só eu sei o que eu passei. Ninguém sofreu mais do que eu, com toda a certeza absoluta. Eu estou MUITO feliz de poder encher a minha boca e dizer que de fato eu perdoei. Porque só assim eu posso seguir. Infelizmente, quem não perdoa, não segue em frente. Para no tempo. Que bom que agora eu posso ir.

Arthur Aguiar também se pronuncia

Arthur Aguiar deixou um comentário na publicação de Mayra Cardi, realizada nesta quinta-feira, dia 20. No Instagram, o músico escreveu:

Eu já fiz isso pessoalmente, não vou entrar em detalhes, mas vou aproveitar para fazer isso publicamente também... Te peço aqui, novamente, PERDÃO por todas as minhas atitudes incabíveis e injustificáveis que cometi ao longo desse tempo. Como já te disse, nenhuma pessoa merece, mas com certeza, você menos ainda. Eu sinto muita vergonha, arrependimento e culpa por tudo. Ainda não me perdoo, mas espero que um dia eu consiga. É como aquele velho ditado: A gente só da valor quando a gente perde. De fato, como mulher eu perdi, mas estou muito feliz de ainda ter a oportunidade de conviver com você como mãe da nossa filha. Espero que a nossa relação se torne cada vez melhor e que juntos possamos dar para a Sophia todo o amor, carinho e atenção que ela merece. Dizem que o tempo é e sempre vai ser o melhor remédio para todas as coisas. Espero que ele cure todas as feridas que foram abertas em ambas as partes.