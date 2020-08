Obituário - 20 de agosto de 2020

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 18 de agosto

Thereza Pedrão Cuzziol, 91. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia n Parque Bandeirantes, em Santo André. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Inzonha, 88. Natural de Braúna (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Sant André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida da Silva, 87. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Mieco Ota Takashima, 87. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18. Cemitério do Morumbi, em São Paulo, Capital.

Mário Aikawa, 83. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jocelyn Marc Augier, 82. Natural da Argélia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Francisco de Assis Pereira de Souza, 80. Natural de Icó (Ceará). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Lindina Menegasso, 80. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Moreira Domingues, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alcinete de Lima Freitas, 73. Natural do Rio de Janeiro. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia Petroni, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Noêmia dos Santos, 70. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Djanira Bezerra Chalega, 70. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanir Malago Fernandes, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

José Clovis dos Santos, 63. Natural de Cuite de Mamanguape (Paraíba). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Amaro Miguel, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorotéia Dal Alva, 60. Natural de Santo André. Residia no

Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Memorial Planalto.

Paulo Henrique de Oliveira Braz, 38. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Motoqueiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 18 de agosto

Eugênia Osti Piva, 87. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 17 de agosto

Geralda Geronimo do Espírito Santo, 83. Natural de Alvinópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Jardim da Colina.

Manoel Adão, 74. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Abelardo Macário de Oliveira, 72. Natural de Antas (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Haroldo José Pereira, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 18 de agosto

Eugênia Rodrigues Cajado, 72. Natural de Castro Alves (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Dia 18. Cemitério Municipal.

Nilson Camandaroba de Souza, 59. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal.



Flávio Borges Militão, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Claudia Luciana Mendes dos Santos, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Executiva de contas sênior. Di 18, em Santo André. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 17 de agosto

Cecira Maria dos Reis, 90. Natural de Itapicuru (Bahia). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

José Pereira da Silva, 82. Natural de Camocim de São Felix (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Maria Marcelina de Araujo, 80. Natural de Itabirinha de Mantena (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Azarias Francisco da Silva, 79. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ana Maria Risco Olivo, 74. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

João Ferreira de Morais, 73. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Reginaldo Oliveira da Silva, 33. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 18 de agosto

Francisco Alves de Oliveira, 81. Natural de Santana do Cariri (Ceará). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Claunice Pereira Leite, 78. Natural de Onda Verde (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Vagner Luiz Neto, 70. Natural de Campos de Jordão (São Paulo). Residia no bairro São João, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Cinira Costa Izaias, 62. Natural de Pacaembu (São Paulo). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Carlos Alberto de Abreu, 60. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

José Tomaz de Oliveira, 65. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.