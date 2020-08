Ponte Preta encaminha a contratação de Guilherme Pato, do Inter

20/08/2020 | 16:17



A Ponte Preta parece ter encontrado um substituto para o atacante Roger, que deixou o clube para reforçar o Operário, de Ponta Grossa. A equipe campineira encaminhou nesta quinta-feira a contratação do atacante Guilherme Pato, por empréstimo, junto ao Internacional.

Como Guilherme Pato não vem tendo oportunidade com o técnico Eduardo Coudet, o Internacional entendeu que o melhor seria negociá-lo para que pudesse adquirir experiência entre os profissionais, ainda mais com a possível chegada de Alexandre Pato. Guilherme, inclusive, ganhou o apelido pela semelhança com o ex-atacante do São Paulo.

Entre Ponte Preta e Internacional já está tudo acertado. O atacante, agora, é aguardado em Campinas para realizar os exames médicos e assinar contrato com o clube alvinegro.

Guilherme Pato tem 19 anos e foi revelado pelo próprio Internacional. O jogador estava até este ano nas categorias de base do colorado. Na atual temporada, atuou pelo time principal em três oportunidades, mas não marcou gols.

Confirmada a sua chegada à Ponte Preta, ele brigará por posição, na equipe do técnico João Brigatti, com Osman, Bruno Rodrigues, Matheus Peixoto, Zé Roberto e Moisés.