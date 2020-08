Lopetegui arma Sevilla para suportar pressão da Inter e aponta eficácia no ataque

20/08/2020 | 16:14



O técnico Julen Lopetegui afirmou que o Sevilla deverá ter força para suportar a pressão e apresentar eficácia nas poucas finalizações que tiver para conseguir o título da Liga Europa, nesta sexta-feira, às 16 horas, em Colônia, Alemanha, no duelo com a Internazionale de Milão.

"O nosso adversário possui muita personalidade, assim como seu treinador (Antonio Conte). É um time agressivo e que busca o ataque o tempo todo, além de dar pouco espaço para seus rivais", disse o treinador espanhol, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Para aguentar o ritmo intenso que prevê durante os 90 minutos de jogo, Lopetegui exigiu de seus comandados entrega total e para isso espera que todos estejam em plenas condições físicas. "Teremos de ser inteligentes, solidários e sólidos para sabermos como agir a cada momento da partida."

O treinador afirmou que a missão do Sevilla será mais complicada do que a semifinal vencida frente ao Manchester United. Por isso, o comandante espanhol adverte para que toda a atenção seja destinada para que nenhum detalhe seja esquecido no momento da disputa.

Lopetegui pediu humildade a seus jogadores, que poderão ganhar o título da competição para o clube pela sexta vez (maior vencedor do torneio) e não considerou uma vantagem o fato de ter eliminado a Roma (2 a 0), time também italiano.

"São duas equipes completamente diferentes. Como castanha e ovo. Elas desempenham conceitos de futebol diferentes e por isso espero uma disputa totalmente diferente. Agora é hora de darmos a nossa melhor versão. Nosso torcedor pode ter certeza de que daremos nossa vida em campo. Esse título será dedicado a eles."