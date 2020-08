Recall: veja os veículos que foram chamados em julho

O recall continua em alta mesmo durante a pandemia. Só no primeiro semestre de 2020, 18 montadoras realizaram 34 campanhas envolvendo 85 modelos. Em julho, houve nove chamamentos envolvendo oito marcas e 18 modelos. Os dados são do app Papa Recall, que alerta se o automóvel teve algum defeito de fabricação.

A tabela abaixo mostra os veículos envolvidos e os problemas detectados.

Modelo – problema

Volkswagen T-Cross (2019 e 2020) – suspensão dianteira

Volvo S60 e XC 60 – cintos de segurança

Toyota Prius (2014 e 2015) – reprogramação no módulo de controle do sistema híbrido

Honda Civic Touring, Accord e HR-V Touring – sistema de combustível

Audi A5 (2018) – gerador de partida

BMW Z4 M40i e Z4 SDrive 30i (2019) – barras de direção

Mercedes-Benz S 560 (2017 e 2018) – bujão de vedação do óleo

Chevrolet Classic e Celta – sistema de airbag

BMW 323Ci, 323i, 328Ci, 328i e 330i (1998 a 2000) – sistema de airbag / ação complementar