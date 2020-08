Moradores estão assustados com rituais religiosos em Santo André

Matheus Moreira

Para quem passa próximo a rua Campo Santo, no Parque das Nações, em Santo André, é comum ver alguns urubus sobrevoando a área. A presença dessas aves, no entanto, não está relacionada ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo, que fica colado na via, mas sim ao fato de que rituais religiosos, em sua maioria com sacrifício de animais, que estão sendo realizados na região, fato que tem assustado os moradores.

Por ser uma cena comum nos últimos tempos, alguns evitam até transitar pela calçada, caso de Arlei Silva, 41 anos, segurança particular e que mora na região. “Sempre passeio com meu cachorro pelo bairro, mas não passo perto dessas coisas não. Tem até cachorro morto, velas. Não acho legal”, explicou. Ele disse que não é contra atividades religiosas, mas é preciso respeitar o espaço dividido em sociedade. “Não depende de religião, todo mundo deveria ser livre para expressar sua crença, mas se isso afeta o espaço público desse jeito não é bacana”, completou Silva.

Os rituais na esquina da rua Campo Santo começaram a aparecer há pouco e o que tem incomodado é o sacrifício de cachorros, alguns sem cabeça. Gardênia Santos, 38, operadora de caixa e moradora da rua, diz ter horror ao que ''assiste'' por lá. “Moro aqui há uns dois anos e a região sempre foi bem cuidada, inclusive a prefeitura sempre vinha limpar, mas de um mês pra cá começou a aparecer”, lembra. Até o momento, no entanto, não foi visto quem coloca os itens do ritual por lá.