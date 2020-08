Moradora critica aliança de Alex com Morando e vídeo mostra confusão

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/08/2020 | 15:03



O deputado federal Alex Manente (Cidadania) se envolveu em confusão na manhã desta quinta-feira, aniversário de São Bernardo, em frente ao Paço. Confrontado por uma moradora sobre a proximidade com o prefeito Orlando Morando (PSDB) após décadas de rivalidade, Alex foi tirar satisfações, precisando ser contido por assessores guardas-civis municipais.

Alex gravava um vídeo para celebrar os 467 anos do município em frente à Prefeitura. A aposentada Telma de Cássia Pereira, 65 anos, moradora do Riacho Grande, que passava por ali para participar de manifestação contra o governo do tucano, o avisou e disse que queria conversar com o parlamentar. “Eu sempre votei nesse cara, tenho direito de cobrar dele qualquer coisa”, declarou ela, ao Diário.

Segundo Telma, em um primeiro momento, Alex a ignorou. Foi então que ela passou a gravar a cobrança feita ao político. “Alex Manente, que vergonha, hein! Se vender para o Orlando Morando. Meteu o pau no Orlando Morando e se vendeu. Você e o Julinho Fuzari (DEM, vereador). Que vergonha, hein. Vem fazer política aqui. Você se vendeu para o PT”, diz ela, no vídeo que circula nas redes sociais.

Alex, então, responde e afirma que vai processá-la. Em seguida, vai ao encontro da moradora para reafirmar a ação judicial que moverá contra ela. Neste momento, assessores de Alex e GMCs o seguram. “Eu não tenho medo de ser processada. Eu pago seu salário”, ela retruca. “Paga e eu cumpro minha missão para isso”, rebate o político. “Seu falso”, dispara Telma.

“Ele chegou para cima de mim com tudo. Alguém precisou colocar a mão na barriga dele, .um assessor dele. O GCM se colocou na frente. Se não, o Alex teria me batido, teria me alcançado”, opinou Telma, ao Diário. “Fui bem tratada pelos guardas, não tenho o que reclamar disso. Mas fecharam o Paço, impediram o direito de protesto.”

O deputado, ao Diário, garantiu que vai processar a munícipe “por mentira que ela inventa”. “Foi partidária e usou o vídeo, a gravação, a favor do PT. Ela responderá na Justiça. Tem o dedo do PT, o PT está espalhando isso (nas redes sociais). Tanto que um assessor direto do (Luiz) Marinho (ex-prefeito e pré-candidato petista neste ano) segundos depois do ocorrido já disparou o vídeo na internet. Vou processá-lo também”, discorreu Alex, em referência a Raimundo Silva. “Vou questionar o Raimundo na Justiça.”

Segundo Alex, a situação foi “montada” pelo PT para “causar repercussão na internet”. “Mostra que o PT não tem condição de debatera cidade e quer só criar fato eleitoral. Por isso ela (Telma) responderá na Justiça, simples assim. Ela provocou para que eu pudesse agredi-la. Sei o que posso fazer. Jamais vou agredir alguém.”