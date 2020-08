Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



20/08/2020 | 14:39



Dois homens (cujo as identidades não foram divulgadas) foram presos com entorpecentes por policiais militares do 6º (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na manhã desta quinta-feira (20), no Bairro Casa Grande, em Diadema.

Segundo a ocorrência, durante operação para combater o tráfico de drogas no local os agentes desconfiaram de dois indivíduos, ao serem abordados e revistados com eles haviam uma certa quantidade em dinheiro e drogas (quantia não divulgados).

Presos em flagrante, os dois foram encaminhados ao 2ºDP (Casa Grande) onde o boletim de ocorrência foi registrado.