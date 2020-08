Next, do Bradesco, se une à Disney em conta gratuita para menores

20/08/2020 | 14:36



O Next, banco digital do Bradesco, se aliou à Disney para crescer junto ao público de menor idade. Nesse sentido, acaba de lançar a nextJoy, uma conta gratuita voltada ao público de 0 a 17 anos, de olho em uma parcela de 54 milhões de brasileiros, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O objetivo da iniciativa, conforme o banco, é auxiliar pais, responsáveis e seus dependentes nos processos de educação financeira desde cedo. Para isso, contará com os personagens da Disney para promover o aprendizado de maneira lúdica e interativa.

Com a parceria, o Bradesco sela o primeiro projeto na América Latina que une uma instituição bancária e a Disney para incentivar a educação financeira de crianças e adolescentes. "O nextJoy oferece recursos únicos de interatividade, educação e soluções financeiras que conectam pais e filhos. Nossa projeção é alcançar cerca de 300 mil clientes até o final de 2020", afirma Octavio de Lazari Junior, presidente do Bradesco, em nota.

A nextJoy foi desenvolvida em um novo aplicativo integrado à conta Next dos pais ou responsáveis legais. Assim, eles podem gerenciá-la por completo. A conta para menores deve ser criada pelos pais ou responsáveis e oferece serviços como cartão de débito, transferências e educação financeira.

"Além de trilhas de conteúdo sobre finanças que reforçam a importância do consumo responsável, o nextJoy possui funcionalidades como 'mesada programada' e 'missões', que são tarefas educativas para o usuário realizar com recompensas não financeiras", acrescenta Lazari. "Nos preocupamos em entregar conteúdos de vídeos, trilhas sonoras, stories ou textos sempre segmentados de acordo com as diferentes faixas etárias e etapas de aprendizados dos usuários", acrescenta.

Para Miguel Vives, da The Walt Disney Company, o projeto, sem precedentes, reforça ainda mais a missão da empresa no País, que é "levar a magia" para as famílias brasileiras com personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. "O nextJoy proporcionará uma experiência de aprendizagem financeira responsável, e estamos muito confiantes com o potencial de alcance desta nova proposta", diz ele.

O Next encerrou junho com 2,7 milhões de clientes. O Bradesco espera bater a marca de 3,5 milhões de usuários até o fim deste ano. Em uma ofensiva para dar vida própria à operação, o banco está segregando seu braço digital, fase que deve ser concluída também em 2020. Em outra frente, tem reforçado seu portfólio de produtos. Depois de integrar o Next à corretora Ágora, agora, avança sobre o público de menor idade.