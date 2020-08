Teaser da quarta temporada de The Crown deixa fãs ansiosos com as aparições da princesa Diana e Margaret Thatcher

20/08/2020 | 14:10



A Netflix liberou nesta quinta-feira, dia 20, o teaser da quarta temporada de The Crown! E o vídeo não decepcionou os fãs da trama, já que tivemos a primeiríssima aparição de Gillian Anderson como Margareth Thatcher e Emma Corrin como a princesa Diana. As duas se juntarão à Olivia Colman, intérprete da Rainha Elizabeth II, nas temporada inédita do seriado, que voltará para a plataforma de streaming no dia 15 de novembro. Até lá a gente vai ter que dar um jeito de lidar com toda a ansiedade, né?

Nas imagens do teaser, a monarquia está empenhada em proteger o seu governo enquanto Diana já lida com a perseguição da imprensa britânica - mesmo antes de se casar com príncipe Charles.

The Crown chegará ao fim na sexta temporada, de acordo com o criado Peter Morgan. A quinta temporada, entretanto, só será lançada em 2022. Nesta temporada, Imelda Staunton interpretará a Rainha Elizabeth II, Lesley Manville será a princesa Margareth, Jonathan Pryce viverá o príncipe Philip e Elizabeth Debicki dará vida à princesa Diana.