Marina Ruy Barbosa se pronuncia após Walcyr Carrasco admitir que matou personagem após a atriz não querer raspar os cabelos: Ainda esse assunto

20/08/2020 | 14:10



Eita! Marina Ruy Barbosa se pronunciou sobre uma polêmica que já dura anos. Por meio do Twitter, a atriz falou novamente sobre a sua decisão em não raspar os cabelos para a sua personagem, Nicole, que tinha câncer na novela Amor à Vida, de 2013. Primeiro, ela disse o seguinte:

Depois de oito anos, ainda esse assunto. Nunca falei sobre isso e sei que o que não faltam são histórias bem distantes da verdade. Aproveitando a fala do Walcyr, desisti, pois o que tinha sido combinado e dito pra mim sobre a história, sobre a personagem, não foi feito. Uma pena que na época não tive acesso e não pude falar diretamente com o autor. Nunca nos falamos, nem no momento em que fui chamada pra novela, durante o trabalho ou depois de tudo. Uma pena não ter tido a chance de conversar e entender o que se passava na cabeça do Walcyr.

Ela, que vai lançar a própria marca de roupas, ainda continua:

Do lado de cá, com as informações que eu tinha, de uma coisa estava certa: como atriz, não queria só o sensacionalismo. E como menina/mulher aos 17 anos [de idade], só valeria a pena se fosse pra tratar da doença com muito respeito e atenção, e fazer uma ação social sobre câncer linfático. Não foi uma decisão irresponsável, muito menos leviana. Após uma longa conversa com a direção da emissora da época, chegamos juntos a essa conclusão, de que não fazia sentido pela forma como tudo estava sendo tratado.

Por fim, diz:

Admiro a minha coragem de questionar, de me arriscar e enfrentar tudo que aconteceu depois, mesmo há oito anos. Acho que muita coisa mudou de lá pra cá, e hoje ninguém é mais inacessível e essas hierarquias são tratadas de uma forma bem mais saudável nos ambientes de trabalho. No entanto, possuo total respeito e admiração pelo trabalho do Walcyr, um autor que considero muito talentoso.

Esse pronunciamento da atriz vem pouco após Walcyr, em live com a jornalista Marcia Piovesan, afirmar que ficou chateado com a suposta decisão da atriz em não raspar os cabelos para a personagem. O autor até mesmo admitiu que matou a personagem logo após Marina resolver não raspar os cabelos:

- Quando ela aceitou o papel, ela tinha combinado que cortaria o cabelo. Tinha combinado verbalmente que cortaria quando aceitou o papel. Ela foi fazer o papel e a história [do corte] foi chegando. Ela não avisou com tanta antecedência que não ia cortar. Se ela tivesse, a certa altura, avisado com muita antecedência, eu teria sabido orientar a história para outro lugar, disse ele, acrescentando que havia já escrito 30 capítulos com essa trama.

Ele ainda acrescentou:

- Envolve a produção da novela, que já preparou cenário, já chamou os atores. Quer dizer, tem tanta coisa envolvida que não é uma coisa de: Volta atrás 30 capítulos e pronto. Não. Então, não tinha jeito a não ser matar a personagem.

Walcyr ainda reforçou que esse aviso de Marina foi em cima da hora:

- Foram cinco dias e eu tinha que mudar toda a história. Entendeu? Se tivessem me preparado um mês antes, existe um time de peruca americana, que é uma peruca que parece que a pessoa está sem cabelo. Então, teria dado para encomendar esse material.