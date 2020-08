Jornalistas e formadores de opinião criam rede de incentivo ao turismo consciente

Redação

Redação Do Rota de Férias



20/08/2020



A GreenPress – Rede de Turismo Consciente é um projeto criado para apoiar e incentivar ações que visam fortalecer o turismo consciente. Sem fins lucrativos, a rede foi elaborada por jornalistas e formadores de opinião especializados no setor de viagens.

Um dos objetivos da GreenPress, apoiada pelo Rota de Férias, é ser fonte de inspiração e de informação confiável para viajantes que buscam deixar pegadas verdes pelo Brasil e pelo mundo. Afinal, o desenvolvimento sustentável é fundamental para proteger o meio ambiente e melhorar as condições de vida.

GreenPress apoia ações conscientes

Na prática, a GreenPress pretende valorizar e divulgar dicas que colaborem com aspectos ambientais, econômicos e socioculturais do turismo sustentável. Afinal, há diversas ações conservacionistas, de destinos e da hotelaria, que podem ser realizadas para promover bem-estar e prosperidade, com pagamento justo a quem trabalha na área.

Muitas delas já estão em prática. Em lugares tão distantes como a Amazônia brasileira ou Ruanda, na África Central, ecolodges empregam moradores das respectivas regiões enquanto contribuem para a proteção do meio ambiente.

Hotéis em geral, de pequenas pousadas independentes a propriedades de grandes grupos, estabelecem metas ambiciosas de redução de plástico de uso único para reduzir a poluição dos oceanos e a destruição da vida marinha.

Para acompanhar essas e outras iniciativas de turismo consciente no Brasil e no mundo, acesse o site da GreenPress. Não deixe também de seguir a rede no Instagram.