Marido de Laura Keller pede desculpas após realizar festa e pede fim da quarentena em meio à pandemia do coronavírus

20/08/2020 | 13:11



Jorge Sousa, marido de Laura Keller, usou as redes sociais para se defender das críticas que realizou por armar uma festa dias após a esposa dar à luz ao primeiro filho do casal e em meio à pandemia do coronavírus. A festa, que aconteceu em um sítio no Rio de Janeiro, foi interrompida por policiais depois que vizinhos denunciaram que existia uma aglomeração no local.

Através de um vídeo, Jorge pediu desculpas pela festa, mas disse ser a favor do fim da quarentena, dizendo que tem o direito de trabalhar e questionando o isolamento social, recomendado pelas autoridades.

- Queria pedir desculpas e falar que eu estou errado. Eu fiz a festa, ela passou um pouquinho do controle é verdade, mas a galera do entretenimento não aguenta mais ficar em casa! A minha justificativa é essa, muitas famílias dependem da gente! Desculpa quem se ofendeu com a festa e obrigada quem estava lá!

E completou na legenda sobre sua opinião em relação à quarentena:

Eu só quero o meu direito de trabalhar. Será que realmente a quarentena existe para todos? Na teoria ela é linda, mas na prática realmente existe? Vejo metrôs, ônibus, centro do Rio de Janeiro, praias com aglomerações homéricas. Vejo máscaras na testa, no queixo, pescoço, menos nariz e boca. Vejo fiscais da quarentena julgando trabalhadores que precisam buscar o sustento da família. Comigo não é diferente, pois nos bastidores tenho vários colaboradores que dependem de eventos para sobrevive. Como por exemplo: DJS, técnicos de som, carregadores, garçons, seguranças, serventes, entre outros que estão a mais de cinco meses sem trabalhar. Nossa categoria não aguenta mais, pois essas pessoas trabalham por diária e nem no auxílio emergencial muitas delas se enquadram. Defendo que as pessoas que não são do grupo de risco voltem com suas vidas normais e as que precisam se cuidar fiquem em casa. Obs: os hospitais de campanha estão sendo desativados e/ou não foram utilizados. Quem está sendo beneficiado com esta quarentena?, escreveu ele na legenda da publicação.