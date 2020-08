Sobrinho de Michael Jackson agradece BTS após homenagem ao cantor em novo vídeo

20/08/2020 | 13:11



O sobrinho de Michael Jackson, Taj Jackson, agradeceu ao BTS pela homenagem feita ao rei do pop no teaser de Dynamite, mais novo single do grupo sul-coreano. No vídeo, RM, J-Hope, Jimin, Suga, V, Jin e Jungkook são vistos fazendo poses semelhantes às do cantor em coreografias de vídeos como Billie Jean, Smooth Criminal e Thriller.

No Twitter, os fãs da boyband falaram sobre a homenagem e o sobrinho de Michael se pronunciou:

Obrigado BTS e obrigado fãs do BTS por seu apoio contínuo ao longo dos anos. #BTS_Dynamite, escreveu Taj, que é filho de Tito Jackson, irmão mais velho do cantor.

Na sequência, um internauta agradeceu Taj.

Obrigado por suas amáveis palavras e apoio!! Isso significa muito! Espero que você possa conferir a nova música deles, Dynamite, na sexta-feira, dia 21.

Taj, então, disse:

Oh, definitivamente irei. Sexta-feira vai ser Dynamite.

Depois, o sobrinho do cantor ainda revelou que já conhecia o grupo sul-coreano antes mesmo da homenagem.

Tenho alguns amigos que conheceram os caras do BTS e não ouvi nada além de coisas incríveis sobre eles, sua ética de trabalho árduo e serem tão legais. Desejo a eles todo o sucesso do mundo. Eles merecem isso.