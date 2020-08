Kaysar Dadour mostra o nariz após cirurgia e nega plástica: Continua igual papagaio

20/08/2020 | 13:10



Kaysar Dadour resolveu esclarecer que não fez plástica no nariz! Depois de contar aos seguidores que iria realizar um procedimento cirúrgico, muita gente especulou que ele teria feito uma cirurgia estética. Para desmentir os boatos, o ator e ex-BBB mostrou o resultado da cirurgia, revelando que seu nariz segue igual!

Bom dia! Muita gente me perguntou se fiz plástica, muita gente sabe que amo papagaio, meu nariz me lembra eles. A minha cirurgia foi só Septoplastia e Adenoide pra respirar melhor e normalmente, sentindo os cheiros e mudar minha qualidade de vida pra melhor! Vai me ajudar em tudo. Meu nariz continua igual papagaio, escreveu ele.

Kaysar já havia dito que estava muito feliz por poder realizar a cirurgia. Nas redes sociais, ele comentou que ainda não consegue respirar direito e está tomando os remédios do pós-operatório, mas em breve poderá respirar normalmente e com mais qualidade de vida.