Ford mostra GT Heritage Edition, homenagem à vitória de Daytona em 1966

20/08/2020 | 12:18



A primeira vitória da Ford em uma corrida de endurance foi registrada em 1966, nas 24 Horas de Daytona. A companhia decidiu homenagear o feito com o lançamento de uma edição especial do modelo GT, chamada Heritage Edition. As primeiras unidades serão entregues aos compradores no início de 2021 e a produção da linha deve ser encerrada em 2022.

Inspirado no visual do Ford GT40 MK II vencedor de 1966, o novo Ford GT Heritage Edition 2021 tem pintura em branco Frozen com capô de fibra de carbono aparente. Os grafismos assimétricos em vermelho Race Red nas bordas da frente e do teto, na porta do motorista e embaixo da asa traseira criam um visual único. O número 98 nas portas e no aerofólio é aplicado sobre fibra de carbono aparente. Já as rodas de alumínio forjado de 20 polegadas Heritage Gold contam com pinças de freio monobloco Brembo em vermelho.

A cabine traz detalhes exclusivos, incluindo camurça alcantara preta no painel, teto e volante. Há também paddle shifters vermelhos anodizados e bancos de competição em camurça alcantara vermelha.

O pacote opcional Heritage permite adicionar rodas de fibra de carbono exposta de 20 polegadas, cilindro interno vermelho brilhante e pinças de freio monobloco em preto com letras Brembo em vermelho. No interior, os painéis das portas são feitos em fibra de carbono aparente, com detalhes exclusivos.

Também é possível optar pelo pacote Ford GT Studio Collection, limitado a apenas 40 unidades ano/modelo 2021 e 2022. Ele permite personalizar o supercarro com sete cores padrão ou com uma paleta de várias combinações para a carroceria e os grafismos, destacando seus principais elementos, como os dutos de resfriamento funcionais.