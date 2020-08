Após conversar com Mayra Cardi, Arícia Silva leva unfollow de Arthur Aguiar: - Eu já esperava

20/08/2020 | 12:11



Arícia Silva esteve diretamente envolvida na polêmica separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar. Recentemente, a ex-panicat pediu perdão à coach, e dizendo que o ator tinha o perfil de cachorrão. Agora, em entrevista ao colunista Leo Dias, ela falou sobre a atual relação com ele, revelando Arthur não a segue mais nas redes sociais.

- Eu já esperava esse unfollow! Sabia que o Arthur não iria digerir muito bem as coisas que finalmente esclareci naquela entrevista. Afinal, ele andava tão ocupado com os problemas dele, que esqueceu de me perguntar em qualquer momento a minha opinião ou o que eu pensava de tudo aquilo. Mas é isso. Meu coração ficou ainda mais leve depois de ter desabafado com a Mayra, garantiu.

Procurado pela coluna, Arthur foi sucinto, dizendo:

- Quero ficar muito quietinho, em paz. E tentar reconstruir minha vida. Só isso que quero fazer.

De acordo com Leo Dias, Arthur tem visitado Sophia, sua filha com Mayra, todos os dias, mostrando que, mesmo após todo o escândalo da separação, o ex-casal está tentando conviver de forma pacífica para garantir uma ambiente melhor à criança.