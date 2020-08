Setor leva susto, mas já começa a planejar retomada

20/08/2020 | 12:03



Depois do tombo sofrido nos últimos meses, quando a pandemia derrubou as vendas e os lançamentos de imóveis, as incorporadoras começam a se reerguer. A maioria das empresas listadas na bolsa diz que os negócios estão melhorando e, por isso, já se movimentam para lançar empreendimentos postergados durante a quarentena. Levantamento do Estadão/Broadcast mostra que as vendas conjuntas das 15 principais incorporadoras com ações em bolsa totalizaram R$ 4,44 bilhões no segundo trimestre de 2020, queda de 21% em relação ao mesmo período de 2019, quando o mercado estava aquecido. Já os lançamentos somaram R$ 2,79 bilhões no trimestre, recuo de 54%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.