Coritiba demite técnico Eduardo Barroca e diretor de futebol

20/08/2020 | 11:38



Um dia após a derrota para o Corinthians, o Coritiba decidiu demitir nesta quinta-feira o técnico Eduardo Barroca e o diretor de futebol Rodrigo Pastana, que comandava o setor há quase dois anos. O clube paranaense ainda não definiu o nome do substituto de ambos. Também saíram o auxiliar Felipe Lucena e o preparador físico Anderson Gomes.

"O Coritiba agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", informou o clube, em comunicado. O Coritiba avisou que no domingo, contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Brasileirão, o time será comandado pelo auxiliar técnico Mozart.

Barroca deixa o clube após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, sofrida na noite de quarta, em São Paulo. O novo tropeço deixou a equipe paranaense na última colocação da tabela, sendo a única que ainda não pontuou no campeonato. Em quatro jogos, foram quatro derrotas, com um saldo negativo de cinco gols.

Contratado no início do ano, o técnico já vinha sob pressão desde o último tropeço, diante do Flamengo, por 1 a 0. O treinador foi alvo de uma reunião da diretoria, que resolveu dar nova chance para o duelo contra o Corinthians. O Coritiba também vinha de decepções em outras competições. Na Copa do Brasil, o time não passou da primeira fase e, no Estadual, foi batido pelo rival Athletico-PR na final.

Se a demissão de Barroca já poderia ser dada como certa nos últimos dias, a saída de Rodrigo Pastana surpreendeu. O então diretor de futebol ocupou o cargo nos últimos 20 meses, incluindo a boa campanha na Série B, no qual o time buscou o acesso.