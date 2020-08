Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto divulga selecionados para 48ª edição

Da Redação



20/08/2020 | 11:19



A organização do Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto acaba de divulgar os lecionados para 48ª edição, ainda sem data de abertura. Os indicados para os prêmios de ''aquisição'' e ''estímulo'' foram escolhidos pela Comissão de Seleção e Premiação, composta pela artista plástica Cristina Suzuki, a curadora do Masp (Museu de Arte de São Paulo), Isabelle Rjeille e o curador Thomaz Pacheco, da OMA Galeria. A lista pode ser vista no endereço www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/resultado-48o-salao-de-arte-contemporanea-luiz-sacilotto/.

Ao todo foram 513 trabalhos inscritos em todo País. Destes, 33 artistas foram aprovados para a segunda fase. E na fase final, realizada no início deste mês, foram selecionados 51 obras de 32 artistas que comporão a edição deste ano, além de nove obras que foram contempladas com o prêmio aquisição.



Para a curadora do Masp, Isabelle Rjeille, a continuação do Salão no atual momento tão desafiador e de retrocessos em diversas áreas cumpre um papel importante para o fomento das artes visuais do Brasil. “Sou grata por ter feito parte deste processo e pela oportunidade de conhecer artistas de diversas regiões do Brasil por meio dele”, comenta.

Segundo o curador e coordenador de artes visuais da Secretaria de Cultura, Reinaldo Botelho, a realização do evento neste ano foi um esforço coletivo que envolveu toda a equipe da Casa do Olhar, da Secretaria de Cultura e da própria Prefeitura de Santo André, além da Comissão de Seleção e Premiação. “A continuidade das edições é o que consolidou o Salão de Santo André como a principal referência do País no circuito de artes visuais para este formato de exposição”, garante. Ainda de acordo com Reinaldo, esta credibilidade faz com que artistas de todo o Brasil aguardem o período de inscrições para o envio de trabalhos. “Portanto, nosso objetivo foi o de atender a expectativa destes artistas”, complementa.



Outro aspecto mobilizador para os organizadores do evento foi a escassez de oportunidades para o segmento das artes devido ao impacto da Covid-19. Este tem sido um ano difícil para todos e a comunidade artística sofreu enormemente com o cancelamento de eventos, o fechamento de espaços culturais, museus e galerias de arte.



“Agradeço a todos, principalmente os artistas que se inscreveram e enviaram seus trabalhos. Com certeza esta será uma mostra histórica, que apresentará um conjunto de obras muito forte e revelará a potência da recente produção e criação artística brasileira”, finaliza Reinaldo Botelho.