Neymar Jr. se pronuncia após Maluma desativar Instagram após suposta indireta do jogador

20/08/2020 | 11:10



Neymar Jr. se pronunciou sobre Maluma ter deletado o Instagram na última quarta-feira, dia 19. O cantor colombiano sumiu da rede social sem dar explicações aos fãs e seguidores o que fez muita gente especular que teria sido por causa de uma suposta indireta do craque a ele. Recentemente, surgiram rumores de que o ex-namorado de Bruna Marquezine estaria se envolvendo com Natalia Barulích, ex-namorada do cantor.

Tenho nada ver ... me tira fora dessa, sempre me colocam no meio!, disse Neymar em uma página no Instagram.

A própria empresa que gerencia a carreira de Maluma falou sobre o sumiço dele na rede social:

Alguém sabe o que aconteceu com o Instagram do Maluma?, questionaram.

Ao site Page Six, uma fonte explicou que o artista está bem, mas o motivo para ele ter desativado a rede social ainda é incerta:

Ninguém sabe por que ele desativou, especialmente porque ele é tão aberto sobre isso. Mas sabemos que ele está bem e seguro!

Maluma deletou a rede social logo depois que os jogadores do Paris Saint-Germain, incluindo Neymar, apareceram em um vídeo comemorando a vitória do clube ao som de Hawaí, nova canção do cantor. Ainda segundo o site, a música teria sido escrita justamente por causa do suposto affair entre Natalía e Neymar, após o término da modelo com ele.

Será que Maluma ficou realmente incomodado ou existe outro motivo por trás desse sumiço?