Anitta se despede de Gianluca Viacchi, italiano milionário e sugar daddy, enquanto Gui Araújo fala sobre a ex: - Lógico que eu voltaria com ela

Anitta encerrou a sua viagem badalada pela Itália e se despediu da família de amigos que fez por lá! Em um clique postado no Instagram, a cantora aparece ao lado de Gianluca Vacchi - milionário italiano, de 52 anos de idade, que mostra sua extravagante vida pelas redes sociais. Na foto, ela aparece entre ele e a namorada dela, a venezuelana Sharon Fonseca, que é 25 anos mais nova do que Gianluca:

Passei dias deliciosos com essa família de amigos que me acolheu muito muito bem. Amei cada segundo, meus amigos @gianlucavacchi e @sharfonseca... Meus Grutman da Itália, disse, fazendo referência à família Grutman, que é dona de diversos restaurantes e baladas de Miami.

Nos comentários, Sharon devolveu o elogio ao escrever o seguinte em espanhol:

Meu amor, essa é sempre a sua casa!

Sharon também publicou fotos em que aparece ganhando um beijo de Anitta na barriga:

Amo mulheres que capacitam outras pessoas e não têm medo de abrir as portas para outras pessoas, mesmo quando têm que vencer suas próprias batalhas. Você é a verdadeira definição de autenticidade, baby, e a versão feminina de Gianluca. Esperamos ver tia Anitta em breve!, escreveu na legenda.

Já Gianluca escreveu:

Ok, depois desses dias percebi que se você fosse um homem, você seria eu, exatamente eu. Sharon e eu amamos sua energia e sua maneira de ser justa e simplesmente você. Nossa casa é sua casa agora e para sempre.

Mas quem é Gianluca Vacchi?

A cantora passou grande parte da viagem acompanhada pelo milionário, que já foi considerado sugar daddy, segundo informações do jornal Extra. Aos 53 anos de idade, ele se aposentou aos 45 anos, após trabalhar por 20 anos negócios da família. Segundo já contou em entrevista ao Business Insider, Gianluca se cansou:

- Aos 45 eu percebi que o mundo não tinha mais nada para me dar. Eu não estou mais interessado em acumular dinheiro, estou apenas interessado no que move a minha curiosidades.

Apesar de não administrar empresas, ele ainda se considera um empresário e acionista. Por exemplo, ele ainda possui uma participação no conglomerado IMA de sua família, com sede em Bolonha, que fabrica máquinas para o processamento e embalagem de produtos farmacêuticos e outros produtos. Hoje em dia, ele gosta de pensar que é um artista e celebridade global.

Conhecido por seus cabelos grisalhos e o corpão todo definido e tatuado, Gianluca contou que faz exercícios físicos uma hora por dia, não importa em que lugar do mundo esteja, e normalmente posta vídeos no Instagram mostrando a sua rotina de malhação - normalmente ao som de funk brasileiro! Além disso, gosta muito de dançar e constantemente posta vídeos mostrando seus passinhos, também ao som de funk.

Ele nunca fica mais de uma semana no mesmo lugar, mas suas principais casas ficam na Itália e em Miami. É nos Estados Unidos, também, que ele iniciou a sua carreira como DJ, sendo que o seu primeiro hit, de 2017, chama-se Viento.

Certa vez, o The Independent noticiou que Gianluca estava com uma dívida de dez milhões e 500 mil euros, algo em torno de 69 milhões e 781 mil reais. Mesmo assim, nada parece abalar o influenciador, que segue publicando fotos de seu extravagante estilo de vida.

Gui Araújo

Enquanto a cantora curte sua viagem pela Europa, Gui Araújo segue no Brasil! Ao marcar presença no programa de rádio Pânico da Jovem Pan, ele abriu o jogo sobre o seu término com Anitta e disse que voltaria com ela! Primeiro, começou dizendo o seguinte:

- Nesse momento [eu não voltaria com ela] não porque eu estou no Brasil e ela está na Itália, mas realmente a gente não teve nenhuma briga, nenhuma discussão, foi mais por incompatibilidade de agendas de trabalho e afins. A quarentena foi um momento atípico pra gente, pelo menos para mim, porque eu estava viajando demais, eu tinha vários trabalhos, eu ia passar grande parte desse ano fora do país. Então, dificilmente a gente com esse trabalho teria esse tempo útil para namorar. Então nessa quarentena a gente acabou se aproximando mais, mas a gente se conhecia há muitos anos. Então depois que a gente se aproximou mais e viu que a gente ia ficar em casa e viu que ia ter esse tempo para aproveitar, acabou rolando. Não foi uma coisa planejada: ah, vamos namorar, vamos terminar, mas foi tudo muito saudável e muito bom enquanto durou.

Depois, entregou:

- Agora, se eu voltaria com ela? Pô, cara... daí é complicado, né? Complicado para bom... é lógico que eu voltaria.

Por fim, explicou que uma intrigante foto que postou dias atrás poderia muito bem ser sim uma indireta para Anitta:

- Não foi indireta, é parte de uma música que eu vou lançar essa semana. Mas como a galera começou a falar disso sem parar, eu acabei nem me explicando. Mas se servir como indireta, pode ser também, não tem problema, não. Eu costumo mandar mais diretas normalmente. E sobre o assunto de voltar com ela, justamente por a gente não ter tido nenhuma briga, nenhuma discussão, nenhuma coisa que nos atrapalhasse, que nos afastasse, a nossa relação continua amigável, continua tudo bem. Dificilmente teremos tempo útil para ter uma relação assim de novo, mas está tudo tranquilo. Eu não tenho nenhum problema, ela é uma mulher maravilhosa, nada mudou.

E aí, será que é mesmo o fim desse casal?