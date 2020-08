Luana Piovani responde seguidor que ironizou falta de Pedro Scooby na família: Nem me fale

20/08/2020 | 09:10



Luana Piovani está podendo curtir o verão com os filhos depois deles voltarem de viagem com Pedro Scooby. Na quarta-feira, dia 19, a atriz publicou uma foto em que aparece na praia de Cascais, em Portugal, na companhia de Dom, Bem e Liz, e uma amiga. O clique, claro, rendeu assunto entre os seguidores da beldade, que respondeu algumas das mensagens.

Vida! Cuida da sua vida e tudo flui, legendou Luana.

Um seguidor, então, debochou ao citar Pedro Scooby:

Que falta faz um pai, escreveu, adicionando ainda emojis de risada.

Luana respondeu:

Nem me fale!

Uma outra internauta não gostou da mensagem do seguidor e disse que a ausência do pai nem sempre é ruim:

Que falta faz um pai. Em minha singela e simples opinião, depende. Se for aquele pai na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, prometo ser fiel, darei minha vida por você, prometo te amar até o fim dos tempos, prometo respeitar e aceitar as diferenças, etc, acredito ser esse o pai de verdade! Sendo diferente disso, com todo respeito, é o mesmo do mesmo, disse.

A atriz rebateu a afirmação do fã e escreveu:

Mas são raríssimas as exceções, bem sei!