Doria espera conseguir repasse de R$ 1 bilhão ao Butantan para produção de vacina

20/08/2020 | 08:49



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quinta-feira que espera conseguir o repasse de R$ 1 bilhão ao Instituto Butantan para a produção da vacina Coronavac, contra o novo coronavírus, pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Em entrevista à rádio Eldorado, Doria disse torcer para que o governo federal não faça a politização da vacina ou a discriminação entre os institutos que desenvolvem imunizantes no País.

No início do mês, o governo federal assinou a Medida Provisória 994 com a liberação de R$ 1,9 bilhão em crédito extraordinário para viabilizar a produção de vacina contra a doença pela Fiocruz. Doria cobrou a bancada paulista na Câmara para que pressione e atue pela divisão dos recursos previstos pela medida e que o Instituto Butantan também receba recursos.