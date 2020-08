Com grande atuação de Doncic, Mavericks batem Clippers e empatam série na NBA

20/08/2020 | 08:24



Com mais uma grande atuação de Luka Doncic, o Dallas Mavericks venceu o Los Angeles Clippers por 127 a 114, na noite de quarta-feira, e empatou a série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste em 1 a 1. Dentro da "bolha" criada pela NBA no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, o jogo 3 do confronto será nesta sexta.

Mais uma vez, Doncic foi o grande responsável no comando dos Mavericks para chegar à vitória. O esloveno ficou perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) ao marcar 28 pontos, agarrou oito rebotes e deu sete assistências. O letão Kristaps Porzingis, expulso na primeira partida da série, se redimiu e contribuiu com 23 pontos e sete rebotes.

Além de seus dois principais astros, a franquia de Dallas teve a ajuda de um banco de reservas com boa atuação no ataque, que combinou para 47 pontos. Os Clippers vinham tendo amplo domínio sobre os Mavericks nos últimos jogos. O time californiano tinha vencido os cinco últimos confrontos, sendo quatro na atual temporada.

No lado dos Clippers, Kawhi Leonard obteve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 35 pontos e 10 rebotes e Lou Williams teve bons números com 23 pontos e sete assistências. Já Paul George teve uma noite apagada com 14 pontos, com apenas quatro acertos em 17 arremessos de quadra.

Além disso, a franquia da Califórnia teve 15 erros contra apenas nove dos Mavericks. Desses, o time de Dallas conseguiu capitalizar 19 pontos nos "turnovers" dos rivais, o que foi importante para conseguir a vitória e empatar a série.

Os playoffs da NBA seguem nesta quinta-feira com o Jogo 2 de outras quatro séries. Pelo Leste, o Miami Heat vai tentar abrir 2 a 0 contra Indiana Pacers e o Milwaukee Bucks, melhor time da conferência na temporada regular, busca o primeiro triunfo contra o Orlando Magic. No Oeste, é o mesmo objetivo do Los Angeles Lakers diante do Portland Trail Blazers. Já o Houston Rockets vai atrás do segundo triunfo sobre o Oklahoma City Thunder.