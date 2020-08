Gafisa anuncia intenção de realizar fusão com Tecnisa

Da Redação



20/08/2020 | 00:06



Ao propor a combinação de negócios com a Tecnisa, a direção da Gafisa, construtora sediada em São Caetano, vê a chance de criar empresa com potencial de realizar lançamentos de projetos imobiliários que movimentem entre R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões por ano, como resultado das sinergias entre as empresas.

As informações constam no comunicado publicado ao mercado ontem pela Gafisa. A empresa detalha que o estoque de terrenos das incorporadoras tem potencial para o desenvolvimento de projetos avaliados em R$ 5 bilhões, cada. O cálculo inclui propriedades já compradas e outras para as quais as companhias têm opção de compra. As áreas estão espalhadas principalmente por São Paulo e Rio de Janeiro.

Questionada se, com a fusão, a sede da Gafisa permanecerá em São Caetano (a transferência da Capital ocorreu em 2018), além de quais impactos a negociação poderia trazer ao município, a empresa não respondeu até o fechamento desta edição.