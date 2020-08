Dérbi pela Série A-2 agita Anacleto vazio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/08/2020 | 23:56



O Estádio Anacleto Campanella será palco de um clássico diferente no fim da tarde de hoje. Isso porque, a partir das 17h, um dérbi do Grande ABC entre São Caetano e São Bernardo FC que, sem dúvidas, poderia atrair bom público, será disputado sem a presença da torcida, ainda impedida de entrar nos jogos de futebol atendendo às determinações do governo do Estado relativas ao controle da disseminação do novo coronavírus.

A Covid-19 interrompeu por cinco meses o Paulista da Série A-2 e quando o torneio foi paralisado os rivais viviam bons momentos: o Tigre vinha de quatro jogos sem perder e era líder, enquanto o Azulão, sexto colocado, fazia campeonato de recuperação. A competição, entretanto, voltou ontem e já houve alteração na classificação: os são-bernardenses caíram para o segundo posto, enquanto os são-caetanenses, para o nono.

Os vizinhos aproveitaram a paralisação para ir ao mercado. O São Caetano, que perdeu meia dúzia de peças, contratou na mesma proporção, enquanto o Tigre não teve desfalques de titulares e ainda trouxe três opções. “Este retorno sem dúvida nos deixa ansiosos por tanto tempo, experiência nova para todos. Ninguém nunca passou por isso como o mundo está passando e o futebol se encaixa nessa diretriz de retornar depois de tanto tempo, com tantos protocolos específicos. Mas nossa equipe fez boas contratações, tentamos reforçar o time e esperamos fazer bom jogo. Tempo de preparação não foi o adequado, não sabemos como vai ser a reação do time em campo, vai ser novidade”, disse o técnico do Azulão, Alexandre Gallo, que falou sobre a necessidade do time em triunfar para seguir na luta pela vaga. “Jogo difícil, adversário bom, bem colocado na tabela, mas nosso objetivo, com todo respeito, é conseguir vitória e nos aproximar bastante da classificação. Este é nosso intuito para este clássico.”

Do lado do São Bernardo, o técnico Marcelo Veiga admite que não é possível o time retornar em situação semelhante à de antes da pausa e ainda jogou a responsabilidade para o lado azul do confronto. “Sabemos que não voltaremos na mesma condição. Acho que esse será o problema de todos os times. Estamos vendo isso nas equipes que já estão jogando, principalmente no aspecto físico. É um clássico, muito difícil. Está todo mundo muito ansioso, mas vamos buscar pontos. A responsabilidade é do São Caetano por ser mandante. Temos que jogar com inteligência. Jogar lá é difícil, mas nos preparamos e a ideia é reiniciar bem, com pés no chão, sabendo da nossa capacidade e das nossas limitações para que possamos nos sair bem”, disse o treinador aurinegro, que fez questão de elogiar o comandante adversário. “O Gallo é um treinador muito experiente. Depois da chegada dele lá, o São Caetano mudou bastante. O time dele é muito bem organizado. Bem ofensivo.”

RODADA

Sete jogos agitaram ontem a Série A-2 e o Taubaté assumiu provisoriamente a liderança ao vencer o Red Bull Brasil, por 2 a 1. Outros: Monte Azul 1 x 3 Penapolense; Juventus 3 x 2 Portuguesa Santista; Rio Claro 3 x 1 Audax; Sertãozinho 0 x 1 Portuguesa; São Bento 2 x 1 Atibaia; e XV de Piracicaba 2 x 2 Votuporanguense.