Cerca de 70% dos trabalhadores dos Correios mantêm greve na região

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



20/08/2020 | 00:05



A greve dos Correios segue ‘firme e forte’ e a tendência é que hoje a adesão aumente. No Grande ABC, cerca de 70% dos 1.200 funcionários (840) continuam com as atividades paralisadas, segundo o Sintect (Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo e Zona Postal de Sorocaba), que abrange a região.

A greve deve se estender até sábado, quando acontece nova assembleia. Há, no entanto, a possibilidade de o STF (Supremo Tribunal Federal) pôr fim ao ato amanhã, quando deverá ser discutida a validade do acordo coletivo atual por mais um ano, até agosto de 2021. A paralisação se deve, entre outros motivos, ao cancelamento de 70 de 79 cláusulas da negociação da categoria, além da redução do subsídio ao convênio médico.

Ontem, houve carreata em frente ao Estádio do Pacaembu, na Capital.

A estatal afirma que está com o portfólio completo de serviços e que 83% dos 99 mil empregados estão na ativa.