Vitória e Náutico fazem jogo truncado e empatam sem gols pela Série B

19/08/2020 | 23:47



Num jogo equilibrado e sem muitas emoções, Vitória e Náutico empataram sem gols, nesta quarta-feira à noite, no Barradão em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com seis pontos, o time baiano fica em sétimo, contra três pontos do time pernambucano, em 16.º lugar e uma posição acima da zona de rebaixamento.

Na esperança de vencer em casa, o Vitória se mostrou mais agressivo no primeiro tempo. Mas encontrou um adversário valente, bem armado na defesa e que se mostrou corajoso para o técnico Gilson Kleina. Ele viu o jogo de fora porque não está regularizado e Dudu Capixaba atuou como interino na beira do gramado.

O lance capital do primeiro tempo aconteceu aos 20 minutos, quando Thiago Carleto fez um levantamento e pegou a defesa do Náutico tentando armar o impedimento. Léo Ceará avançou, chutou e marcou o gol. Mas o lance acabou anulado. O impedimento foi duvidoso.

No segundo tempo, com os times mais cansados, o jogo acabou disputado num ritmo mais lento e arrastado. O Vitória não teve nenhuma chance real para marcar e ainda passou sufoco nos últimos minutos, quando perdeu Eduardo expulso. O Náutico tentou tirar proveito da vantagem, porém, não conseguiu.

Na quinta rodada, o Vitória pega o CRB, sábado às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Náutico vai receber, no Recife, o Juventude, também sábado, mas a partir das 16h30.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 NÁUTICO

VITÓRIA - Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Jean, Marcelinho (Felipe Garcia), Vico (Eduardo) e Fernando Neto; Mateusinho (Rafael Carioca) e Léo Ceará. Técnico: Bruno Pivetti.

NÁUTICO - Jefferson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e William Simões; Djavan, Jorge Henrique (Bryan) e Jean Carlos; Erick (Josa), Dadá (Thiago Fernandes) e Salatiel. Técnico: Dudu Capixaba (interino)

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC)

CARTÕES AMARELOS Jean e Eduardo (Vitória). Djavan (Náutico).

CARTÃO VERMELHO Eduardo (Vitória).

LOCAL Estádio Barradão, em Salvador (BA).