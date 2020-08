A conta da tristeza

Do Diário do Grande ABC



Muitos fatos ocorreram no Grande ABC desde 25 de março. Nessa data foi registrada a primeira morte motivada pela Covid-19. Nos 148 dias que se passaram desde então, ocorreram 2.006 óbitos em razão da doença. Uma sucessão dolorosa de perdas, sofrimentos e lágrimas.

Em meio a série de providências tomadas pelo poder público, que foram do fechamento do comércio até a exigência do uso de máscaras, o relato diário de falecimentos nas sete cidades se intensificou, atingindo marcas que se aproximam do absurdo. As primeiras 1.000 foram contabilizadas em 23 de junho, ou 90 dias depois que a contagem foi aberta. Os infortúnios seguiram em velocidade ainda mais impressionante e, com mais 57 dias, superou-se a soma de 2.000 sepultamentos, nos quais as famílias sequer puderam realizar o velório de seus entes queridos. O que, certamente, potencializa a dor.

A Covid-19, que desde o início deste ano se espalhou pelo planeta, já é mais letal que a violência urbana. Nestes quase seis meses, matou sete vezes mais que a soma de todos os crimes de homicídios e latrocínios (roubo seguidos de morte) na região em 2019, quando foram registrados 289 casos. Na média, a infecção tirou uma vida a cada duas horas.

Esses 2.006 personagens, que forçosamente saíram de cena, deixaram filhos, mulheres, mães, pais ou amigos. Na edição de hoje deste Diário há o relato de sete pessoas, uma de cada município, que tentam superar a ausência de um familiar perdido para a Covid.

Eles são a prova de que a tragédia vai muito além dos números. Têm nome, endereço, documentos, rosto e lembranças dos que partiram, além do medo de que possam também se transformar em estatísticas.

Que as narrativas de quem vivenciou esse drama sirvam de exemplo aos indivíduos que ainda desafiam o poder devastador do vírus. Para que, quem sabe, em breve seja possível noticiar que, finalmente, o número de casos está caindo. Até lá, todo cuidado ainda é pouco.