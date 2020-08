Filtros que distorcem a realidade

Do Diário do Grande ABC



19/08/2020 | 23:59



Poucos se dão conta de que, inconscientemente, distorcemos fatos porque enxergamos o mundo através de filtros que nos levam a perceber informações de maneira parcial. Esse fenômeno foi descrito e largamente estudado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002, o psicólogo Daniel Kahneman, em mais de 30 anos de análises sobre como as pessoas tomam decisões. Dito de outra maneira, criamos roteiros mentais falhos, que organizam nossas tomadas de decisões e cada viés ou realidade distorcida nos faz perceber as coisas como veremos a seguir. Algumas pessoas tendem a ser negativas em relação a quase todos os aspectos da vida, acreditando que, se algo pode dar errado, fatalmente dará. Minhas sugestões a quem é assim.

1 – Procure usar sua percepção de riscos para se prevenir e trace cenários de curto prazo em que haja soluções positivas, mesmo em situações difíceis. Isso quase certamente vai deixá-lo um pouco mais tranquilo e seguro.

2 – Viva um desafio de cada vez: a cada dia basta sua agonia. Evite antecipar o sofrimento por situações futuras improváveis, que só causam sofrimento.

Ao contrário dos pessimistas, muitas pessoas distorcem positivamente as avaliações sobre si mesmas para se sentirem mais competentes e seguras. Os muito otimistas acreditam ser mais saudáveis, capazes, inteligentes, honestos, trabalhadores e justos que os demais. Minhas sugestões para quem tem esse viés em alta intensidade.

1 – Converse com pessoas que já alcançaram o que você deseja. Elas certamente dirão que o sucesso obtido foi muito mais resultado de esforço do que de sorte.

2 – Mantenha a autoconfiança, mas esteja preparado. Boas oportunidades costumam aparecer, mas usufrui delas quem tem mais ferramentas para aproveitá-las.

Algumas pessoas buscam, mesmo de modo inconsciente, evidências que confirmem aquilo em que acreditam e tendem a ignorar ou minimizar informações que contrariem suas crenças e convicções. Minhas sugestões para quem tem este viés em alta intensidade.

1 – Seja um pouco mais flexível. Ter convicções é importante, mas é fundamental aumentar a flexibilidade mental para aceitar novos pontos de vista.

2 – Procure não demonstrar arrogância. Quem tem opinião formada, mesmo que bem fundamentada, costuma impor seus argumentos e pode criar resistência.

Todos esses vieses ou percepções distorcidas nos levam a criar falsas expectativas, por isso, identificar e diminuir a influência de seus vieses lhe darão percepção mais realista e, portanto, mais condições de se posicionar num lugar que tenha relação com sua personalidade e seu estilo de vida.

Eduardo Ferraz é escritor, e tem experiência em gestão, negociação e liderança.



PALAVRA DO LEITOR

Descaso

Reportagem neste Diário sobre funcionários em risco de Covid-19 em casa de acolhimento em São Bernardo não é novidade (Setecidades, dia 15). Qualquer munícipe pode tirar as conclusões fazendo tour pela área central, principalmente no Piscinão do Paço, e ver a enorme quantidade de pessoas sem máscaras, aglomeradas e sem qualquer fiscalização. Graças a Deus temos São Pedro, que domingo mandou chuva para ver se limpa o Centro dessa falta de respeito às medidas de isolamento e proteção para combate à pandemia. A cidade é uma das mais atingidas pela contaminação e número de mortes e, pelo jeito, vai continuar, como se fosse terra de ninguém.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

CPI já!

Vereadores de São Bernardo precisam urgentemente abrir CPI para investigar denúncias contra o prefeito. Entre as denúncias contra a administração estão nepotismo, desvio de bens públicos, acúmulo de cargos, licitações, corrupção em secretarias, inclusive com afastamento dos secretários envolvidos. Tivemos prisão de funcionários, problemas com as secretarias de Saúde e da Educação, colocação absurda de radares, semáforos, construção dos terminais rodoviários e asfaltamento desordenado em período eleitoral. Diante de tudo isso e, claro, das inúmeras denúncias feitas por este Diário, mais de 20, gastos abusivos com propaganda e marketing, falta de transparência no trato com a questão do Covid, vemos que realmente a cidade vive caos total.

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Cenário

A respeito do cenário político da nossa região, gostaria de saber por que alguns vereadores não cumprem o mandato, para o qual foi eleito. Muitos fazem campanha, são eleitos – pois a população confia seu voto – e, após as eleições, aceitam cargo de secretário na Prefeitura. Se quisesse tanto ser secretário, por que se candidatou para vereador? É mais importante ser secretário de uma pasta do que assumir o mandato no Legislativo para o qual foi eleito? As câmaras de vereadores deveriam fazer lei que proibisse vereadores eleitos de assumirem qualquer cargo de secretário durante o mandato vigente, assim acabaria essa palhaçada de em ano eleitoral um monte de vereadores-secretários abandonarem seus cargos para tentar a reeleição! Devemos ter ciência de quem são esses vereadores que não possuem compromisso com o eleitor e não reelegê-los, pois não merecem mais a nossa confiança, afinal, só queriam ser secretários, e para isso não precisam de votos, apenas da ‘bênção’ do prefeito!

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Enel. De novo!

Estabelecimento comercial sito na Avenida D. Pedro I, 531, no bairro Silveira, em Santo André, está sem energia elétrica desde as 6h do dia 18. O relógio de luz entrou em curto. Foi solicitado à Enel o conserto, que falou que até as 19h chegaria para o reparo. Não apareceu. Depois de entrarmos em contato novamente, no dia 19, novo horário, 10h30. E nada! Novo contato viria às 13h30. Gostaria de saber quem irá ressarcir os prejuízos da não venda e os estragos dos congelados. Aguardando resposta da Enel.

Eva A. Rafael

Santo André

Extinção

Nós, funcionários da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), estamos muito apreensivos e temerosos, não somente com nossos empregos, lógico, pois somos pais/mães de família que dão o sangue para executar o trabalho de maneira exemplar, em áreas que trabalham 24 horas por dia, outras que iniciam às 4h. Nosso trabalho é levar o melhor atendimento ao público, e essa é também a preocupação da continuidade. No PL 529/20 não fica claro o destino dos funcionários da EMTU, tão pouco do atendimento ao público com mobilidade reduzida, idosos, estudantes e professores, obras de melhorias da mobilidade, como expansão do VLT na Baixada Santista, combate ao transporte clandestino, a gratuidade de transporte para pessoa desempregada, a fiscalização da manutenção e limpeza dos ônibus para combater a contaminação da Covid-19, criação e manutenção das linhas, cumprimento e intervalo das viagens, entre outros serviços aos nossos usuários que precisam trabalhar. O governo estadual não terá nenhuma economia, pois a empresa é independente do Estado, suas receitas são provenientes da gestão de linhas metropolitanas, aluguel dos espaços em terminais e de taxas da carteira escolar, entre outras, gerando superavit anual há anos. Nós, funcionários e toda população, vamos sofrer com a extinção da EMTU e demais empresas.

Funcionários da EMTU