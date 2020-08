Poupatempo tem filas e queda de sistema na reabertura de unidades

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



20/08/2020 | 00:01



As unidades do Poupatempo em São Bernardo e Mauá reabriram, ontem, apenas para serviços que necessitam exclusivamente da presença do cidadão para serem concluídos, como solicitação de RG e primeira via da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os locais estavam fechados desde 24 de março por causa da pandemia e, agora, retornam mediante agendamento prévio marcado pela internet. Além das unidades da região, os equipamentos da Sé, Itaquera, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru também foram reabertos – Santo André retoma o atendimento no dia 2.

A reabertura conta com medidas de segurança para o funcionamento, como garantir que a presença do público não ultrapasse 30% do total da capacidade de cada estrutura, além da obrigatoriedade do uso de máscaras.

O Diário esteve ontem nas unidades da região e presenciou transtornos aos usuários, que formaram longas filas nas portarias. Em Mauá, de manhã, a unidade apresentou excesso de usuários e muitas pessoas não estavam respeitando o distanciamento físico. Já em São Bernardo, os problemas eram ainda maiores. Além do tumulto em frente ao portão de entrada do local, usuários também relataram problemas nos sistemas internos, que estava fora do ar.

A professora Maria Aparecida Vieira, 53 anos, agendou pelo site, para as 14h, a atualização do seu RG para dar entrada em sua aposentadoria. Porém, para sua surpresa, ao ser chamada no balcão de atendimento, foi informada de que o sistema para este serviço estava fora do ar e que não voltaria no mesmo dia. “Me pediram para deixar um contato que me ligariam para voltar aqui, mas eu duvido, então vou agendar de novo um outro dia e voltar”, lamenta Maria Aparecida.

Já a vendedora Ana Maria Veras Neves, 60, foi solicitar informações do seu Cartão BOM (Bilhete de Ônibus Metropolitano), mas teve dificuldades para acessar a unidade. “O agendamento foi pelo e-mail da minha filha, então, como vim sozinha, não deixaram eu entrar com o agendamento dela. Meu cartão (BOM) está aparecendo como cancelado e precisou resolver isso”, comenta Ana Maria. A vendedora disse que fará novo agendamento.

Outros usuários destacaram instabilidade no agendamento on-line. “Ficava carregando e logo dava erro. Vim até aqui, mas, pelo jeito, preciso tentar de novo pelo site”, destaca o autônomo Ricardo Pereira,35.

EXPLICAÇÕES

Questionada, a Prodesp – empresa de tecnologia do Estado responsável pelo gerenciamento do Poupatempo – informou que está se adequando à nova realidade. A empresa reforça que o ideal é que os usuários busquem os atendimentos apenas em casos emergenciais, e, sobre a instabilidade, assumiu que, em algumas unidades, houve problemas, principalmente nos atendimentos da CNH, mas tudo foi solucionado. A empresa destacou que os agendamentos não são presenciais, apenas on-line.

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, de sábado, das 7h às 13h. O agendamento para atendimento está disponível pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br</CF> ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

SERVIÇO

A Rede Atende Bem – composta por cinco unidades, uma delas dentro do Poupatempo – mantida pela Prefeitura de São Bernardo para assuntos municipais, recebeu 354 contatos telefônicos pelo sistema de pré-agendamento (saobernardo.sp.gov.br) no primeiro dia da retomada, destes, foram gerados 84 agendamentos para o dia.