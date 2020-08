'Bacurau' leva oito prêmios no 46ª Festival Sesc Melhores Filmes

19/08/2020 | 21:39



O filme Bacurau foi o grande vencedor da 46ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes, em cerimônia realizada de maneira virtual na noite desta quarta-feira, 19. Bacurau levou oito premiações, incluindo melhor filme brasileiro, na opinião da crítica e do público.

A cerimônia foi conduzida por Karine Teles, que venceu no ano passado como atriz e roteirista, por Benzinho. Na sequência da premiação, será exibido pela nova plataforma de cinema do Sesc o longa Meu Nome É Bagdá, de Caru Alves de Souza, que integrou a mostra Generation e foi premiado no Festival de Berlim, em fevereiro. O filme abre o festival, que será este ano realizado totalmente de maneira online. Para assistir basta acessar sescsp.org.br/cinemaemcasa.

Veja os vencedores do 46ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes 2020:

Melhor Documentário pelo Público - Bixa Travesty (Direção Claudia Priscilla e Kiko Goifman)

Melhor Documentário pela Crítica - Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar (Direção Marcelo Gomes)

Melhor Fotografia pelo Público - Pedro Sotero (Bacurau)

Melhor Fotografia pela Crítica - Hélène Louvart (A Vida Invisível)

Melhor Ator Brasileiro pelo Público - Silvero Pereira (Bacurau)

Melhor Ator Brasileiro pela Crítica - Marco Nanini (Greta)

Melhor Atriz Brasileira pelo Público - Fernanda Montenegro (A Vida Invisível)

Melhor Atriz Brasileira pela Crítica - Grace Passô (Temporada)

Melhor Roteiro, Direção e Filme pelo Público e pela Crítica - Bacurau (Roteiro e direção Juliano Dornelles e Kléber Mendonça Filho)