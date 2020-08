Viajantes brasileiros focam praias e hospedagens com selo de higienização

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



19/08/2020 | 16:48



Praias, viagens de avião e destinos com baixos índices de contaminação pelo novo coronavírus. Essas são algumas das principais preferências dos Brasileiros para a retomada do turismo após a pandemia, segundo o estudo “Como voltaremos a viajar? – impacto da Covid-19 no comportamento do viajante brasileiro”. realizado pelo site Viaje na Viagem entre os dias 14 e 20 de julho com 3.243 respostas válidas de leitores e seguidores nas redes sociais.

A sondagem apurou que 80% dos participantes cancelaram ou adiaram viagens por conta da pandemia. Dos que adiaram, 53% ainda não sabem quando vão fazer o passeio e 14% planejam retomar os planos entre outubro e dezembro deste ano. Vale destacar que a maior parte dos roteiros adiados ou cancelados (mais de 60%) era para destinos no exterior.

Planos de viagem

Embora haja preocupação com os protocolos de segurança e higiene para uma viagem, os brasileiros planejam passeios em formato tradicional: metade ainda pretende se locomover de avião (50,6%), enquanto 45% indicam que desejam usar o próprio carro.

Segundo o estudo, o aspecto mais relevante na organização da viagem será o estágio da contaminação pelo novo coronavírus no destino escolhido. Já em relação à hospedagem, hotéis, pousadas e resorts são as principais opções que despontam nos planos dos participantes do estudo – somam 65% das respostas. Apenas 14% planejam alugar casas para férias ou feriados.

Destinos de praia lideram a preferência pela primeira viagem pós-quarentena ou pós-pandemia – 33% das respostas. Cidades grandes (18%), destinos de natureza (17%) e municípios pequenos (12%) aparecem em seguida. O grupo dos viajantes que ainda não escolheu um destino específico soma 14%.

Preocupação com higiene

Os participantes do estudo foram convidados a avaliar a importância de cinco critérios de segurança que constam nos diferentes protocolos adotados em destinos e estabelecimentos como hotéis e restaurantes. Todas as cinco afirmações abaixo foram classificadas como “Absolutamente importante” ou “Muito importante”:

1. Hospedagem com selo de higienização

2. Evitar destinos com aglomerações

3. Disponibilidade de álcool em gel, máscaras e outros no destino

4. Hospedagem onde o próprio viajante possa controlar a higiene do quarto/casa

5. Destino com selo de segurança emitido pelo governo ou entidades do turismo

