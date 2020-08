Rafa Kalimann e Daniel Caon são flagrados juntinhos no aeroporto de Goiânia

19/08/2020 | 16:10



Como você viu, Rafa Kalimann admitiu que está conhecendo melhor o músico Daniel Caon. Os dois participaram da última temporada do reality Big Brother Brasil; enquanto Rafa foi a vice-campeã do programa, Daniel ficou alguns dias na famosa Casa de Vidro, mas não chegou a entrar na casa. Entretanto, antes mesmo de assumirem, os dois já eram alvos de diversos rumores de relacionamento - e agora, finalmente, foram vistos juntinhos pela primeira vez!

O casal apareceu em algumas fotos tiradas no aeroporto do Goiânia e enviadas para alguns perfis de fofoca do Instagram. Na tarde desta quarta-feira, dia 19, a influenciadora contou nos Stories que estava na praia, e o músico compartilhou na última terça-feira, dia 18, um clique em uma pegada bem verão.

Será que eles estão juntos no mesmo lugar?